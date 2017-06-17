Суббота, 17 Июня 2017 08:54

АрмИнфо. В последующие три года Араратбанк станет классическим, цифровым и инвестиционным банком. О таком пути развития банка на годового собрании акционеров 16 июня рассказал иполнительный директор Араратбанка Ашот Осипян. Он проинформировал, что банк вооружился новой стратегической программой развития , которая пройдет под лозунгом .

В рамках развития модели классического коммерческой кредитной структуры, Банк намерен пересмотреть свою структуру, и работать на повышение эффективности банковских продуктов, филиалов и проведении финансовых операций. Для <диджитал> трансформации, по словам Осипяна, Банк будет работать над стимулированием цифровых услуг, в частности посредством развития интернет-банкинга, мобильного и телефонного банкинга, увеличения числа платежных терминалов, внедрением виртуальных и электронных филиалов, приложения UBER, системы NET-SPEND и др.

Позиционируя себя в качестве инвестиционного Банка, Араратбанк будет предоставлять услуги по организации IPO и размещени облигаций, управлению активами, юридическому содейтвию, обслуживанию сделок по слиянию и поглощению (M&A).

По данным Араратбанка, на 1 января 2017 года его активы составили

149.2 млрд. драмов, , кредитные вложения - 66,2 млрд.драмов, общие обязательства - 116.1 млрд. драмов, обязательства перед клиентами -

62.9 млрд. драмов. Общий капитал составил 33.1 млрд драмов. Прошлый 2016 год Банк завершил с чистой прбылью 1.1 млрд. драмов. На бирже Nasdaq OMX Armenia на сегодня котируется 6 выпусков корпоративных облигаций Араратбанка, из коих 5 - долларовые. А в общей сложности Банком выпущено 13 траншей собственных облигаций, половина которых уже погашены.

Филиальная сеть Банка охватывает 65 подразделений, как в столице, так и в регионах. В декабре 2016 года состоялась объединение Армянского банка развития с Араратбанком, с окончательным завершением интеграции в сентябре 2017 года.