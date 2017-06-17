Суббота, 17 Июня 2017 08:12

АрмИнфо. В результате очередной диверсии Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск погибли 3 армянских военнослужащих.

Как сообщает Армия обороны Арцаха, азербайджанские ВС в районе 18:05 по местному времени открыли бесконтрольный огонь в направлении армянских позиций из противотанковых гранатометов, в результате чего погибли трое военнослужащих АО НКР - Араик Рудикович Матинян 1997 года рождения, Виген Жирайрович Погосян того же года рождения и Вардан Цовакович Саркисян вновь 1997 г.р. По факту ведется следствие.