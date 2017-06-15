Четверг, 15 Июня 2017 16:48

АрмИнфо.17 июня в аэропорту Степанакерта откроется фестиваль " Artshakh Air Fest", который проводится компанией "Йел Экстрим Парк" при поддерже Министерства эконимии Республики Арцах.

В первой части фестиваля участникам мероприя представится возможность из аэропорта Степанакерта совершить туристический полет на двухместном самолете, параплане или на воздушном шаре.

В фестивале "Арцах Эйр Фест" примут участие госучреждения, представители культуры, бизнесмены, пресса, туристы из Армении и других стран.

Целью данного фестиваля является развитие туризма в Арцахе, повышение осведомленности о потенциале легких самолетов Арцаха, содействие организации досуга, поощрение здорового образа жизни и интересных бизнес-проектов.

"Yell Extrime Park" с 2015 года проводит ряд проектов в сфере туризма. Проекты направлены на развитие приключенческого туризма в Армении и Арцахе, создание рабочих мест, повышение качества жизни и пропаганды здорового образа жизни.

"Yell Extrime Park" начал свою деятельность в общине Енокаван Тавушской области, представив проект по строительству самого длинного в мире зиплайна длиной в 680 метров и высотой в 200-300 м. Полет на зиплайне будет длится 3-4 минуты и будет иметь возможность развивать маскимальную скорость 120 км в час.

А сейчас компания предлагает любителям активного отдыха параглайдинг, пейнбол, верховаую езду, внедорожные туры и т.д. Расширяя сферу деятельности "Yell Extrime Park" с мая 2017 года совместно с аэропортом Стапанакерта стал на двухместном самолете осуществлать рейсы Степанакерт-Шуши и в обратном направлении, без остановок, которые получили наименования "Свободные полеты в свободном Арцахе".