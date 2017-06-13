Вторник, 13 Июня 2017 18:47

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 14 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 на ул.Андраника, 187, 189, 191 на ул.Башинджагяна, в Нор Ареше собственные дома 24-31 на 19-ой улице, 1-31 на 25-ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 1-57 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30- ой улице, 1-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 17-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 2-17 на 41/1-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 1 на 15-ой улице, собственные дома 19-41 на 3, 4, 5 переулках Димитрова, 211, 215, 217, 219, 221 на ул.Хоренаци, 25-81 на 1-ой улице Вормнадирнери, 15-76 на 2-ом переулке Вормнадирнери, Садоводническая компания в Мушакане, собственные дома в Сари Таге 40-44 (четн.) на 2-ой улице, во 2-ом массиве Нор-Норка жилые дома 7 на ул.Тотовенц, 3/3 на переулке

Тотовенц, 5-13, 14, 16, 16/1, 18 на ул.Н.Степаняна, 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 38, 40, 42, 43/1, 44, 44/1,

44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 54, 56, 58, 60 на ул.Молдовакан, 21, 23, 25, 27, 31, 52 на ул.Гая, детские сады 102, 250, 307, школы N 135, 139, компания "Анелик банк" с прилегающими общественными абонентами;

10:30-16:30 в 1-ом массиве Нор-Норка жилые дома 2, 4, 6 на ул.Джугаи, 4/1, 16, 18, 18/1, 20, 21, 21/1, 21/3 на ул.Нансена, 17, 25, 27, 29 на ул.Львовяна и прилегающие общественные абоненты, детский сад N 238, здание бывшего кинотеатра "Норк" и прилегающие к ним общественные абоненты; жилые дома 10 на Северном проспекте, 8, 10 на ул.Абовяна, 10 на ул.Закяна и прилегающие к ним общественные абоненты, собственные дома 5-47 на ул.Таирова, частично 51-354 3в Норагюхе и прилегающие общественные абоненты, автопарк Правителсства, Отдел Дорожной Полиции, Музыкальная школа (проспект Исакова) и прилегающие общественные абонеты;

11:00-13:00 собственные дома в Нор Харберде;

11:00-16:00 собственные дома 13-32 на ул.М.Меликяна, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6 на ул.З.Канакерци и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилой дом 7 на ул.М.Меликяна и прилегающие общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-13:00 в городе Мартуни здание Санэпидемстанции, "Абовян" газ, воинская часть "Мартакан", ресторанные комплексы "Дивизион", "Севасар", газозаправочные станции "Авет и Мгер" и прилегающие общественные абоненты;

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.