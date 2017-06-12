Понедельник, 12 Июня 2017 17:59

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно с международной платежной системой MasterCard объявили о запуске очередной стимулирующей безналичные платежи кампании, которая продлится до 10 сентября с.г.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, принять в акции участие могут действующие держатели карт CirrusR/MaestroR, MasterCard StandardR и MasterCardR Gold Банка ВТБ (Армения), и те, кто в период проведения акции приобретет в Банке карту системы MasterCard. В рамках акции с 10 июня по 10 сентября картодержателям необходимо осуществлять безналичные платежи на сумму 300 тыс. драмов и выше во всех торгово- сервисных точках РА и за рубежом, а также в Интернете. После окончания акции 100 самых активных картодержателей примут участие в розыгрыше 10-ти сертификатов на приобретение бытовой техники, а также главного приза - автомобиля Hyundai Solaris. Лотерейный розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телевидения.

С подробными условиями проведения акции #когдавыигрываешь можно ознакомиться на сайте Банка ВТБ (Армения) www.vtb.am, в филиалах Банка, либо позвонив в Единую информационную службу Банка ВТБ (Армения) по номеру 87-87.

По данным 15-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство на пластиковом рынке не только по числу активных карт (как общему, так и отдельно по Visa и MasterCard), но и по объему транзакций как общему, так и банкоматному. Так, на 1 апреля 2017 года у банка насчитывается около 313 тыс. карт, из коих свыше 56% или 175,6 тыс. шт. - это Visa, а остальные почти 44% или 137,4 тыс. шт. - это MasterCard. В годовом разрезе банк нарастил число MasterCard на 75,3% или на 59 тыс. шт. Объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) за 2016 год превысил 222 млрд драмов (с годовым ростом на 5,7%), из коих почти 205 млрд драмов - это банкоматные транзакции (с годовым ростом на 7,4%). На 1 апреля 2017г у банка насчитывалось 333 собственных POS-терминала и 157 банкоматов. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro, MasterCard Standard и MasterCard Gold. Наряду с этим банк также обслуживает локальные карты ArCa. Банк имеет собственный процессинг. Банк ВТБ (Армения) является полноправным членом международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.