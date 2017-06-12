Понедельник, 12 Июня 2017 17:35

АрмИнфо.Активизация Турции в вопросах Катара является важным для ее интересов на Ближнем Востоке.

Такое мнение на пресс- конференции выразил директор института Востоковедения, тюрколог Рубен Сафрастян.

По его словам, Турция стремится разместить свои войска в различных странах, в том числе и на Ближнем Востоке, что не чревато большой опасностью, но может привести к еще большему напряжению в и без того неспокойной ситуации в регионе. Отвечая на вопрос о том, как отразиться турецко-иранское сближение на фоне катарского кризиса на армяно-иранские отношения, эксперт отметил, что это сиюминутное, тактическое соглашение между Анкарой и Тегераном, и это не таит какой-либо угрозы для армяно- иранских отношений в целом.

На фоне ближневосточного кризиса очень важными, по мнению Сафрастяна, являются процессы вокруг создания независимого Курдистана в том числе и в призме урегулирования карабахского конфликта, а также решения вопросов Ай-Дата. По мнению эксперта, процесс создания независимого Курдистана уже начался и это является лишь делом времени. При этом эксперт спрогнозировал, что создание независимого Курдистана произойдет позже анонсированного в конце сентября референдума по данному вопросу. <Но то, что на территории Ирака в ближайшие годы обязательно возникнет новое курдское государство, не вызывает сомнений>,- подчеркнул Сафрастян. И на этом фоне, создание на карте мира нового государства на территории нынешнего Ирака может стать прецедентом и предпосылкой для смены позиции мирового сообщества и по карабахскому конфликту и привести в последующем к признанию независимости Арцаха.

Что касается позиции Анкары в сложившейся ситуации, то, по мнению Сафрастяна, у Турции будет два пути - либо не вмешиваться вообще, либо попытаться помешать образованию Курдистана. <Тем более что, в случае образования этого государства оно может занять и определенную часть Турции", - отметил Сафрастян. При этом он заверил, что в курдском вопросе многие государства идут против США и Израиля и ведут тайные переговоры с курдами, так как понимают, что государство Курдистан будет иметь большой вес на Ближнем Востоке.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке в целом, Сафрастян заметил, что противостояние между Саудовской Аравией и Ираном резко повысило напряженность в регионе, многие страны находятся в положении гражданской войны, а создание независимого Курдистана на этом фоне может привести к изменению интересов в регионе и перераспределению баланса сил.

В контексте сложившейся в регионе ситуации Сафрастян посчитал уместным поднятие Ереваном вопроса признания Севрского договора, который является единственным документом, доказывающим права армян на территории Западной Армении, ведь формирование Курдистана существенно изменит границы в регионе.

Отметим что, по Севрскому договору, подписанному в 10 августа 1920

года в городе Севр, Турция должна передать Армении территорию

площадью 103 599 кв. км: две трети вилайетов Ван и Битлис, почти весь

вилайет Эрзурум, большую часть вилайета Трапезунд, включая и порт.

Объединившись с существовавшей в Закавказье Республикой Арменией, независимое объединенное Армянское государство обладало бы территорией площадью в совокупности свыше 150 тыс. кв. км, с выходом к Чёрному морю. Однако, это решение так и не было осуществлено турецкими властями.