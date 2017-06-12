Понедельник, 12 Июня 2017 17:30

АрмИнфо.Все союзники НАТО обеспокоенны увеличением объемов вооружения в Южно-кавказском регионе. Об этом 12 июня в ходе пресс-конференции в Ереване заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Средней Азии Джеймс Аппатурай, отвечая на вопрос о поставках российского вооружения в Азербайджан.

По его словам, увеличивается не только вооружение, но и политическая напряженность между сторонами карабахского конфликта. <Как известно два члена НАТО, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ (США и Франция- Ред.). Могу сказать одно, что из заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ видно, что они настроены на мир и содействуют мирному разрешению конфликта. НАТО со своей стороны желает снижения уровня враждебности между сторонами и мирного разрешения конфликта>, - сказал он.

В тоже время он подчеркнул, что Североатлантический Альянс внимательно следит за ситуацией в регионе, уровнем безопасности, информация также поступает из офиса НАТО в Грузии. <Очевидно одно, что сегодня как отдельные союзники, так и НАТО в целом более обеспокоенны ситуацией в регионе, чем это было раньше, поскольку повысилось число боестолкновений, ужесточилась милитаристская риторика, и нас это беспокоит. Наша позиция неизменна, мы не занимаемся урегулированием данной проблемы, однако содействуем усилиям Минской группы ОБСЕ. Содействуем любым инициативам по установлению мира, предпринимаемым как сторонами, так и посредниками>, - заключил Аппатруай.