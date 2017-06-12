Понедельник, 12 Июня 2017 16:36

Депутат израильского Кнессета 15-го созыва, президент ICES – Международного экспертного центра избирательных систем Александр Цинкер в интервью АрмИнфо комментирует последние события на Большом Ближнем Востоке: Иране, Катаре, роль США и России в данных процессах. Рассуждает о позиции и интересах Израиля в отношении ближневосточной тематики. Делится мнением о перспективах карабахского урегулирования, сотрудничестве между Израилем и Азербайджаном.

Судя по последним событиям на Большом Ближнем Востоке, очень похоже, что под шумок скандалов вокруг Дональда Трампа, правящие в США круги уже приступили к осуществлению нового, политического, беспрецедентного по масштабам охвата, этапа переформатирования Ближнего Востока. Можно ли предполагать, что данные процессы приведут к радикальным переменам не только, собственно, на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе и Центральной Азии?

Во время своего первого иностранного визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп в присутствии более 50 лидеров мусульманских стран произнес речь, в которой изложил свое видение отношений США с мусульманским миром. Он практически отказался от продолжения политики своего предшественника Барака Обамы, который в своей исторической речи в Каире обещал демократизацию стран арабского мира, которая якобы изменит к лучшему жизнь и самих арабов, и всего человечества. Новым концептуальным направлением внешней политики США на Ближнем Востоке должна стать борьба «между Добром и Злом», борьба с экстремистской идеологией и силами терроризма, а также обеспечение безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Если под «силами добра» Трамп обозначил мусульманские страны, лидеры которых слушали его выступление, то, говоря о «силах зла», он упомянул деятельность «Исламского государства», «Аль-Каиды», «Хезболллы», ХАМАСа и главного финансового и идеологического спонсора терроризма - Иран. Всеми последующими шагами, администрация Трампа дает понять, что США возвращаются на Ближний Восток. Возвращаются системно, возможно, возрождая по-новому свой грандиозный проект «Большого Ближнего Востока» - проекта перекройки политической карты на пространстве от Восточного Средиземноморья до Индостана и от Малой Азии до Красного моря.

Пока рано говорить насколько реальны претензии новой президентской команды США, сейчас на дворе не 2003 год, ситуация в мире кардинально изменилась. США сегодня уже не могут претендовать на роль единого мирового полюса. Исходя из этого, реализация новых межрегиональных проектов будет зависеть от того, как это будет согласованно с крупнейшими мировыми акторами, такими как, Россия, Китай, ЕС и т.д.

Исходит ли перспектива дестабилизации внутренней ситуации в Иране из интересов Израиля или же в Иерусалиме все же заинтересованы в нераспространении ареала действий “Исламского государства” на соседние страны?

Израиль заинтересован в уничтожении всех террористических организаций, представляющих реальную опасность мирному существованию единственного демократического государства на Ближнем Востоке. Сегодня это - ИГ, «Хезболлла» и ХАМАС, не считая различных мелких группировок, находящихся на территории Сирии, Ливана и Египта. Но не следует забывать об Иране, государстве, открыто призывающем к уничтожению Израиля и финансирующем большинство террористических и экстремистских организаций в нашем регионе. Кстати, неделю назад саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщила, что на встрече высокопоставленных представителей ХАМАСа, «Хезболлы» и иранского «Корпуса стражей исламской революции» было достигнуто предварительное соглашение о возобновлении финансирования Тегераном ХАМАСа, прерванного на фоне гражданской войны в Сирии. Пока не ясно, какие требования были предъявлены Ираном для возобновления финансирования. Вполне возможно, что с целью оправдать помощь Тегерана и с учетом «катарского кризиса», ХАМАС может спровоцировать новый вооруженный конфликт с Израилем. Мне кажется, что если Иран не захочет отказаться от поддержки террора, не станет партнером по борьбе за мирное существование всех народов и наций в нашем регионе, он станет страной-изгоем для большинства государств «Большого Ближнего Востока».

Существует ли, на Ваш взгляд, взаимосвязанность между терактами в Иране, бойкотом Катара рядом арабских стран, региональной позицией Израиля и ближневосточной политикой США и России?

В нашем регионе все взаимосвязано, весь вопрос, насколько сильны причинно-следственная связь между позициями США, России и Израиля и указанными вами событиями. На мой взгляд, дипломатический бойкот Катара другими странами залива, это «показательное наказание» за связи с Ираном и присутствие лидеров ХАМАСа в Катаре. Президент Трамп одной рукой подтолкнул суннитские страны региона на бойкот, а другой – попытается разрешить «катарский кризис», ни на миг не забывая, что в Катаре расположена крупнейшая военная база ВВС США. Что же касается недавних терактов в шиитском Иране, ответственность за которые взяла на себя суннитская организация ИГ, то это вполне ожидаемое событие. Другое дело, что до сих пор иранским спецслужбам удавалось предотвратить возможные атаки. Нам еще предстоит узнать, останется ли данный инцидент единичным случаем, или подобные атаки продолжатся.

На днях экс-помощник госсекретаря по Южному Кавказу Мэтью Брайза озвучил необходимость повышения уровня международного взаимодействия по урегулированию карабахской проблемы до уровня президентов России и США. До этого Карабах озвучивался в качестве площадки наиболее эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона неоднократно. Ожидаете ли Вы всплеска американо-российского сотрудничества по Карабаху, и какими Вам представляются его возможные перспективы?

Возобновившиеся военные действия в апреле прошлого года между Азербайджаном и Арменией, в очередной раз выявили потребность скорейшего урегулирования конфликта, затянувшегося на десятилетия. Недостаточно активная роль Минской группы ОБСЕ по карабахской проблеме и критики ее работы, послужили формированию мнения у ряда политологов, что прорыв на данном треке возможен при условии вовлечения в данный процесс президентов Трампа и Путина. Но не следует забывать, что в настоящее время стратегическая концепция внешней политики США находится на стадии формирования и вполне возможно, что решение карабахского конфликта не будет являться для команды Трампа приоритетом. В этом случае, роль России в урегулировании конфликта может заметно повыситься.

Ограничиваются ли, на Ваш взгляд, интересы Израиля в Азербайджане экономическим сотрудничеством, в частности экспортом военной продукции. Или же интерес Иерусалима к Азербайджану имеет геополитическую подоплеку, будучи обусловлен, в том числе соседством с Ираном?

Отношения между Израилем и Азербайджаном имеют свою непростую специфику. Несмотря на то, что дипломатические отношения между нашими странами установлены еще в 1992 году, Азербайджан до сих пор воздерживается от открытия своего посольства в Израиле. Учитывая крайне негативную реакцию Ирана, ни один глава государства или правительства Азербайджана не совершал официального визита в Израиль. Не секрет, что Израиль заинтересован в развитии межгосударственных связей со странами «Большого Ближнего Востока» и в первую очередь с государствами региона, население которых в своем большинстве проповедует ислам. К таким странам на Южном Кавказе в первую очередь относятся Турция и Азербайджан. Интересы Израиля в сотрудничестве с Азербайджаном можно рассматривать в трех направлениях, политическом, экономическом и общинном: - политическое руководство Израиля заинтересовано в деловом сотрудничестве с мусульманскими странами, граничащими с главным врагом Израиля, Ираном. В то же время, Азербайджан рассматривает поддержание тесных связей с Израилем, как важную часть упрочения связей с США. Азербайджан является одним из крупных поставщиком нефти в Израиль, а объемы закупок составляют пятую часть потребности Израиля. В свою очередь, Израиль, как общеизвестный мировой разработчик и экспортер военной техники, поставляет свою продукцию в Азербайджан. Наконец, в Азербайджане, начиная с 5-го века, проживала многочисленная община горских евреев, которая со временем пополнилась евреями-ашкеназами и небольшой группой грузинских евреев. Большая часть еврейской общины Азербайджана репатриировалась в Израиль в конце прошлого века, что только расширяет возможности народной дипломатии между двумя народами.