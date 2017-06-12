Понедельник, 12 Июня 2017 16:08

АрмИнфо. 12 июня вице-спикер Национального Собрания Армении Арпине Оганнисян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Армении Т.Уразаева.

Вице-спикер НС позитивно оценила нынешний уровень армяно-казахских парламентских отношений и особо подчеркнула вклад посла в расширение и углубление взаимных связей. По словам Оганнисян, парламентская дипломатия может сыграть ключевую роль в двустороннем сотрудничестве, поэтому парламентарии должны эффективно использовать эту важнейшую площадку.

Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Армении Уразаев поздравил Оганнисян с назначением на ответственную должность и пожелал ей плодотворной деятельности. Посол высоко оценил проделанную вице-спикером работу по разработке стратегии борьбы с коррупцией и представил реализованные в его стране шаги в этой сфере. Он подчеркнул важность углубления армяно-казахского сотрудничества в различных областях и представил осуществленные в последнее время программы и планы.

Собеседники обратились к созданию в парламенте шестого созыва группы дружбы Армения - Казахстан и выразили уверенность, что ее деятельность поднимет на новый уровень дружественные армяно-казахстанские отношения.

Стороны коснулись также взаимодействия в международных парламентских структурах и координированной работы по вопросам, представляющим двусторонний интерес.