Понедельник, 12 Июня 2017 16:02

АрмИнфо. Продолжаются обсуждения документа в связи с нагорно-карабахским урегулированием. Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером заявил его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров.

Он сказал, что на встречах в Санкт-Петербурге и в Москве также велись переговоры вокруг этого документа. <На основе этого документа мы обсудили пути продвижения в процессе урегулирования конфликта. Мы хотим, чтобы переговоры были субстантивными. Позиция Азербайджана известна. Наступило время изменить статус-кво. Президенты и сопредседатели также говорят, что статус-кво неприемлем>, - отметил министр. При этом он добавил, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций ООН. <Резолюции ООН требуют безоговорочного выхода ВС Армении с земель Азербайджана. Указанный в этих документах вопрос суверенитета является нашим общим интересом. Все конфликты должны быть урегулированы на основе международных норм и принципов. Все страны-члены ООН должны соблюдать это>, - подчеркнул Мамедъяров.

В свою очередь Миксер отметил, что у карабахского конфликта нет военного пути решения. <Урегулирование конфликта мирным путем служит интересам сторон. Нужно воздержаться от усложняющей ситуацию риторики. Мы уверены, что Минская группа приложит больше усилий для урегулирования конфликта>, - заключил министр.