﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Понедельник, 12 Июня 2017 16:01

Татевик Шагунян

Игорь Попов: Заявления Минской группы ОБСЕ по карабахской проблеме всегда были адресными

Игорь Попов: Заявления Минской группы ОБСЕ по карабахской проблеме всегда были адресными

АрмИнфо.Заявления Минской группы ОБСЕ всегда были нацелены на снижение напряженности в зоне карабахского конфликта. Об этом в Степанакерте в рамках регионального визита Минской группы ОБСЕ журналистам заявил российский сопредседатель Игорь Попов.

При этом он заверил, что все заявления посредников были адресными и были нацелены на мирное решение проблемы.

В свою очередь, американский сопредседатель Ричард Хогланд сообщил, что во время встреч с руководством Арцаха помимо вопроса о карабахском урегулировании обсуждались также различные экономические и финансовые вопросы

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
6275

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням