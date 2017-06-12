Понедельник, 12 Июня 2017 16:01

АрмИнфо.Заявления Минской группы ОБСЕ всегда были нацелены на снижение напряженности в зоне карабахского конфликта. Об этом в Степанакерте в рамках регионального визита Минской группы ОБСЕ журналистам заявил российский сопредседатель Игорь Попов.

При этом он заверил, что все заявления посредников были адресными и были нацелены на мирное решение проблемы.

В свою очередь, американский сопредседатель Ричард Хогланд сообщил, что во время встреч с руководством Арцаха помимо вопроса о карабахском урегулировании обсуждались также различные экономические и финансовые вопросы