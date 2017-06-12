Понедельник, 12 Июня 2017 16:01

АрмИнфо.Директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян убежден, что экс-замминистра обороны, ныне министр чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян в будущем возглавит армянское оборонное ведомство.

Киракосян это обусловил это тем, что Тоноян является профессиональным военным. <После того как действующий министр обороны Виген Саркисян пойдет на повышение, наилучшим кандидатом на пост министра обороны Армении будет Тоноян, являющийся профессиональным военным>, - сказал аналитик корреспонденту АрмИнфо.

При этом он отметил, что видит два сценария развития ситуации: <При первом сценарии премьером в 2018 году станет Серж Саргсян, полномочия которого на посту президента к тому времени истекут. При втором сценарии премьером станет Виген Саркисян. Есть еще третий вариант, но маловероятный - действующий премьер-министр Карен Карапетян останется на своем посту. Но этот вариант возможен лишь в том случае, если Москва окажет давление на власти Армении>, - заключил Киракосян.