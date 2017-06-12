Понедельник, 12 Июня 2017 14:58

АрмИнфо.НАТО - это зонтик безопасности и политическая платформа для озвучивания проблем, актуальных для стран-членов Альянса и их партнеров. Об этом на семинаре <НАТО как стабилизирующая сила на Южном Кавказе: сегодняшние вызовы и прогресс в регионе> заявил руководитель офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью.

По его словам, НАТО для этих стран - важный элемент политической идентичности, где можно обсуждать вопросы обороны и безопасности, все те вопросы, которые их интересуют и беспокоят. <В рамках партнерства, Армения может использовать эту площадку. Сегодня другой иной площадки для обсуждения вопросов безопасности, кроме НАТО нет. Североатлантический альянс - важная площадка для Армении с точки зрения озвучивания волнующих ее проблем. К примеру, Армения всегда в НАТО говорит о нагорно-карабахском конфликте, об Азербайджане, чуть меньше о Турции. Тоже самое можно сказать о других странах, которые также делятся тем, что их волнует>,- сказал руководитель офиса НАТО в Грузии.

Вместе с тем он выразил убеждение в том, что Альянс продолжит расширяться. <Мы считаем, что чем нас больше, тем мы влиятельнее. НАТО - это Организация, объединяющая 29 суверенных государств, принимающих решения на основе консенсуса. В Альянсе все действует по принципу - один за всех и все за одного. НАТО - это инструмент внешней политики США, Германии и остальных членов Альянса. Именно это сложно Москве понять. У каждой страны исключительный суверенитет, и, если она по той или иной причине не желает вовлекаться в какую-то операцию, то она спокойно может держаться в стороне >, - сказал Лахью.

Отвечая на вопрос о возможности углубления взаимодействия Армения-НАТО, руководитель офиса Альянса в Грузии заметил, что сегодня реализуется ряд совместных проектов. <Сегодня отношения Армения-НАТО находятся на таком высоком уровне, что дальнейшее продвижение взаимодействия уже потребует серьезного политического решения, которое Ереван может принять после проведения консультаций со своими союзниками>, - сказал Лахью.

При этом он добавил, что НАТО абсолютно не интересует вопрос взаимодействия Армении с ее соседями или союзниками: <Для НАТО не имеет значения, какие у вас отношения с Ираном, или другими государствами. Вы суверенное государство, самостоятельно определяющее свои действия>.