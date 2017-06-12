Понедельник, 12 Июня 2017 14:24

АрмИнфо. Турция является важным партнером для НАТО. Подобное мнение выразил на семинаре <НАТО как стабилизирующая сила на Южном Кавказе: сегодняшние вызовы и прогресс в регионе> выразил руководитель офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью.

По его словам, Турция обладает вторыми по величине войсками в Альянсе после США, обеспечивает надежную защиту южных границ Альянса и фактически является <Южными воротами> НАТО.

Вместе с тем он заметил, что Турция не раз пыталась демонстрировать свою независимость. <Буквально недавно Анкара обсуждала вопрос приобретения китайских средств противовоздушной обороны (ПВО). Однако, у Турции соглашение с членами Альянса по общей системе ПВО, и, следовательно, если она приобретет эту систему и включит ее в свое вооружение, она поставит всю систему ПВО НАТО под угрозу, то есть она будет уязвима переде китайскими хакерами. И все члены НАТО высказались против подобных шагов>, - сказал Лахью. И в этом контексте он добавил, что сейчас муссируется информация о том, что Турция ведет переговоры с Россией о приобретении подобных систем. По его словам это конечно суверенное дело турецкой стороны, и она вольна делать всё что хочет, однако в случае их приобретения, она не сможет присоединить их к единой системе ПВО союзников, так как Альянс этого не допустит.

В тоже время он согласился с тем, что Турция периодически посягает на суверенитет своих соседей, однако Альянс ничего не может с этим сделать. <В подобных случаях Североатлантический альянс не в силах что-либо сделать, однако давление могут оказать отдельные члены НАТО, к примеру, Соединенное Королевство или Германия, или Франция>, - сказал Лахью. При этом он считает маловероятным выход Турции из НАТО.

Он также признал, тот факт, что США имеют серьезное воздействие на Альянс с учетом ее масштабов и возможностей: <Но и другие государства также имеют серьезное воздействие, так как в НАТО все государства равны друг перед другом вне зависимости от их масштабов, и решения в организации принимаются лишь на основе консенсуса>.