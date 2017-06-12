Понедельник, 12 Июня 2017 13:24

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян, который в 2010-2011 гг. занимал пост мэра Еревсна, оценил работу нынешнего градоначальника армянской столицы Тарона Маргаряна на "хорошо". Подобную точку зрения он высказал в беседе с журналистами 12 июня на инаугурации Марагряна.

При этом глава армянского правительства отметил наличие нерешенных проблем в столице Армении. Отвечая на вопрос, не считает ли он упущением, что вопрос общественного транспорта за эти годы остается нерешенным, премьер заявил: "Честно говоря, упущением это не считаю, но решение данной проблемы считаю актуальным".

Касаясь заявления Заруи Постанджян о том, что "90% имущества мэра Еревана было накоплено за счет бюджета столицы", глава Кабмина призвал оппозиционные силы при наличии соответствующих фактов - обратиться в правоохранительные органы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении на состоявшемся 21 мая внеочередном заседании подвела итоги состоявшихся 14 мая выборов в Совет старейшин Еревана. Так, согласно решению ЦИК РА, мандаты в Совете старейшин распределились следующим образом: Республиканская партия Армении (РПА) - 46 мандатов, Блок <Выход> - 14 мандатов, партия <Страна абрикоса> - 5 мандатов.

Примечательно, что сегодня день рождения отца Тарона Маргаряна, экс-премьера Армении Андраника Маргаряна, и после церемонии инаугурации политическая элита посетит пантеон им.Комитаса, где похоронен Маргарян.