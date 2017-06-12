Понедельник, 12 Июня 2017 13:11

АрмИнфо.Грузия является исключительным партнером для НАТО. Подобное мнение выразил руководитель офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью на семинаре <НАТО как стабилизирующая сила на Южном Кавказе: сегодняшние вызовы и прогресс в регионе>.

Лахью отметил, что сегодня идет разработка пакета документов по проведению работ для окончательной подготовки Грузии ко вступлению в Альянс. <Конечно, еще очень много работы. Страны-члены НАТО внимательно следят за процессами в Грузии, взвешивают все за и против, проводят тщательный политический и технический анализ влияния данного решения в целом на регион>, - сказал дипломат.

Вместе с тем Лахью отметил, что вступление Грузии в НАТО вовсе не

означает увеличение военного присутствия организации в регионе. <Это

означает изменение статуса Грузии. То есть Грузия может завтра

вступить в НАТО, но ничего не измениться в ее военном компоненте. Но

на нее уже будет распространяться 5-ый пункт устава Альянса по защите своих членов, который вынудит северного соседа Грузии (Россия ред.) несколько раз подумать, прежде чем предпринять новую военную агрессию, наподобие той, чтобы была в 2008 году>, - сказал Лахью, и в качестве примера привел тот факт, что Россия перед серьезными политическими процессами в Грузии проводит под ее боком масштабные военные учения, тем самым демонстрируя силу.

<После вступления Грузии в НАТО эта угроза будет нейтрализована, и страна будет свободна в своих политических действиях и решениях. Все страны-члены НАТО защищены от российской агрессии>, - сказал он.

В тоже время, отвечая на вопрос, не вынудит ли Россию вступление Грузии в НАТО увеличить численность своих войск в Армении, Лахью сказал, что подобное развитие не исключается, однако, в этом случае армянское общество должно будет спросить у своего правительства, насколько это целесообразно. <Усилит ли Россия свое военное присутствие в регионе - вопрос второстепенный, так как вступление Грузии в НАТО еще не означает нарушение баланса сил в регионе>, - заключил Лахью.