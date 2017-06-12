Понедельник, 12 Июня 2017 13:10

АрмИнфо. НАТО сохраняет нейтралитет в нагорно- карабахском урегулировании. Об этом на семинаре <НАТО как стабилизирующая сила на Южном Кавказе: сегодняшние вызовы и прогресс в регионе> заявил представитель офиса НАТО в Грузии Магнус Эйджофсон, отвечая на вопрос, как относится Альянс к тому, что в ходе прошлогодних апрельских боев в Карабахе, участвовали турецкие военные.

<Хотел бы подчеркнуть, что каждый член Альянса волен осуществлять собственную внешнюю политику, не касающуюся НАТО. Они свободны в своих действиях>, - сказал Эйджофсон.