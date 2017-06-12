Понедельник, 12 Июня 2017 13:06

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян опроверг слухи о напряженных отношениях между ним и президентом Сержем Саргсяном.

"У нас с президентом очень хорошие, рабочие, деловые и уважительные отношения", - в беседе с журналистами заявил он. Как заверил глава правительства, когда-либо он не имел намерения уйти с поста главы кабинета министров, как то муссировалось в СМИ. Вместе с тем, по его словам, он не имеет представления, кто и зачем мог распустить эту дезинформацию. Более того, глава армянского правительства заверил, что в вопросе назначения членов Кабмина также не было никаких разногласий с президентом.

Ранее, в начале июня, президент РА Серж Саргсян, касаясь муссируемой в СМИ информации о предстоящей отставке премьера Карапетяна, беседе с журналистами заявил, что каких-либо предпосылок для отставки премьера нет. Саргсян также опроверг муссируемые слухи о противостояниях между ним и премьером Карапетяном, при этом подчеркнув, что как в правящей Республиканской партии, так и во власти все хорошо осведомлены, кто распространяет подобные слухи, и какие цели они преследуют при этом. "Но, думаю, что они не достигнут желаемых целей",- резюмировал глава государства.

Отметим, что в СМИ периодически появляются публикации о серьезных разногласиях между президентом и премьером, а также о предстоящей в 2018 году отставке Карена Карапетяна, которого на посту главы Кабмина заменит Серж Саргсян после истечения президентских полномочий.