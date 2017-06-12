Понедельник, 12 Июня 2017 12:46

АрмИнфо. Конституционный суд Армении получил иск от блока <Елк> и партии <Процветающая Армения> о рассмотрении конституционности 64 и 69 статей закона о территориальном управлении. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь КС Ованнес Папикян.

По его словам, иск был получен еще 9 июня, однако день заседания КС по данному делу пока не определен. Под иском подписались 26 депутатов от двух политических сил, а на заседании они будут представлены депутатами от блока <Елк> Эдмоном Марукяном и Артаком Зейналяном.

Отметим, что иск касается сложившейся после выборов в Совет старейшин Ванадзора ситуации, когда правящая Республиканская партия, не имея большинства в муниципалитете, с помощью различных ухищрений во время выборов сумела <протолкнуть> на пост мэра своего представителя Мамикона Асланяна. Однако последний, не имея большинства в Совете не может созывать и проводить заседания муниципалитета, и , тем более, принимать решения, вследствие чего работа ванадзорской мэрии провалилась.