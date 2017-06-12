Понедельник, 12 Июня 2017 12:43

АрмИнфо. Азербайджан продолжает поджигать собственные пахотные угодья близ линии соприкосновения с Арцахом, чтобы cвалить вину за это на армянскую сторону. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

Согласно заявлению, в Азербайджане уже завершился сбор урожая, и, по указанию властей республики, поджигаются пахотные угодья близ линии соприкосновения, однако огонь поражает не только азербайджанские участки, но и переходит на армянскую сторону, тем самым причиняя ущерб арцахским крестьянам.

Меж тем, азербайджанские СМИ последовательно распространяют информацию о том, что армянская сторона поджигает азербайджанские приграничные угодья.