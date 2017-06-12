Понедельник, 12 Июня 2017 12:25

АрмИнфо.В мэрии Еревана прошла инаугурация новоизбранного столичного градоначальника Тарона Маркаряна, на которой присутствовали президент Серж Саргсян, спикер Ара Баблоян, премьер Карен Карапетян, депутаты, члены кабмина.

Отметим, что единственная оппозиционная фракция столичного совета <Еркир цирани> не принимает участия в церемонии. Вместо этого фракция провела собственное заседание, в ходе которого было решено предложить Совету старейшин установить в Ереване памятник Вудро Вильсону в знак уважения за заслуги перед армянским народом.

Примечательно, что сегодня день рождения отца Тарона Маркаряна, экс-премьера Армении Андраника Маркаряна, и после церемонии инаугурации политическая элита посетит пантеон им.Комитаса, где похоронен Маркарян.