Понедельник, 12 Июня 2017 11:43

АрмИнфо.Вот ужен четверть века этот праздник - День России знаменует не только начало новой эпохи для российского государства, но и восстанавливает связь времен, пробуждает в россиянах чувство сопричастности к многовековой российской истории и великой культуре. Об этом 11 июня на открытии торжественного концерта по случаю празднования Дня России заявил посол России в Армении Иван Волынкин.

<Все мы являемся частью общества, которое обогатило сокровищницу мировой классики великими произведениями искусства и литературы, внесло решающий вклад в разгром фашизма и освобождения Европы от рабства и угнетения, создало новейшие космические технологии и первым отправило человека в космос. И сегодня Россия активно преобразуется и развивается, чтобы оставаться стабильным и сильным государством, идущим в ногу со временем>, - сказал посол.

В тоже время он подчеркнул, что Россия и ее граждане высоко ценят

союзнические отношения с Арменией. <В этом году мы отмечаем 25-летие

установления дипломатических отношений - эта торжественная дата

опирается на многовековую историю дружбы и духовную близость наших

народов, является прочным фундаментом взаимодействия, способствует достижению новых результатов по всем направлениям взаимодействия. За последние 25 лет между нашими государствами заключено более 200 межгосударственных, межправительственных, межведомственных договоров и соглашений, охватывающих практически все области сотрудничества. Мы вместе продуктивно работаем в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза, координируем усилия на других международных площадках. Многоплановое взаимодействие отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует обеспечению безопасности и устойчивому развитию. Без преувеличений можно сказать, что на сегодняшний день российско-армянские отношения вышли на новый уровень и продолжают интенсивно расширяться и углубляться>, - сказал Волынкин.

Вместе с тем он констатировал, что Россия является главным торгово-экономическим партнером Армении и основным инвестором, реализуются крупные совместные проекты в сферах энергетики, космических исследований, сельского хозяйства, промышленности, информационно-коммуникационных технологий, транспорта и туризма. <Россия на постоянной основе оказывает значительное содействие Армении по линии Содействия международному развитию. Мы активно финансируем проекты, представленных в Армении организаций системы ООН, речь идет о сотнях миллионов рублей, ежегодно направляемых на социально-экономическое развитие, улучшение системы здравоохранения и образования в республике. Тесные связи сложились в гуманитарной сфере, в области культуры и спорта. Стратегический характер отношений между Арменией и Россией включает в себя не только тесный политический диалог, но и широкомасштабное военное и пограничное сотрудничество. Это имеет ключевое значение в обеспечение мира и безопасности в Южно-кавказском регионе. В эти дни в Армении проходит ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России - 9 июня на российской авиационной базе <Эребуни> был <день открытых дверей>. 10 июня в Доме Москвы состоялась торжественное открытие выставки известного российского мецената армянского происхождения Грачья Погосяна <С любовью к Армении и России>, одной гюмрийской семье, пострадавшей от землетрясения 1988 года, были вручены ключи от квартиры. Именно из таких реальных дел складывается настоящая дружба народов>, - заключил Волынкин.

На концерте выступили сотрудники посольства Росси в Армении, которые исполнили полюбившиеся народу известные армянские и российские произведения, с военно- патриотическими произведениями также выступил Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.