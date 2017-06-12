Понедельник, 12 Июня 2017 10:46

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян 10 июня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Ричарда Хогланда (США), Стефана Висконти (Франция) и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. Была затронута ситуация на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск и армяно-азербайджанской государственной границе, в том числе инциденты, имевшие место в последнее время на передовой. Участники встречи отметили важность верности сторон обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта в переговорном процессе, а также выполнения достигнутых на высоком уровне договоренностей.

В тот же день с посредниками встретился министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который привлек внимание сопредседателей на то, что Азербайджан не только не выполнил договоренности, достигнутые в апреле в Москве между министрами иностранных дел Армении, Азербайджана и России при участии посредников касательно согласованного идентичного текста для СМИ, опубликованное армянской и российской сторонами, но и выступил с очередным абсурдным комментарием, что якобы в ходе встречи в Москве министры отметили не важность выполнения договоренностей прошлогодних саммитов, а на переговорах обсудили повестку переговоров этих саммитов.

По словам армянского министра, несмотря на то, что заявление посредников распространенное 18 мая - не первое адресное, Азербайджан продолжает не только игнорировать призывы посредников, но и делать всё наоборот. По оценке Налбандяна, назревает ситуация, когда страны сопредседатели, в качестве посредников должны не только делать заявления, но и прибегать к соответствующим конкретным действиям, чтобы обуздать деструктивную и провокационную политику Азербайджана.