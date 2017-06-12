Понедельник, 12 Июня 2017 10:39

АрмИнфо.Армения высоко ценит посреднические усилия России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Об этом 11 июня на открытии концерта, посвященного Дню России, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, именно, благодаря усилиям России 12 мая 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией было подписано бессрочное соглашение о прекращении огня. <Это дало возможность сторонам перейти к фазе политического урегулирования конфликта. Несмотря на продолжающиеся попытки азербайджанской стороны сорвать выполнение этого соглашения, в том числе предпринятые в апреле прошлого года широкомасштабные военные действия, Армения совместно с Россией, со странами-сопредседателями продолжает усилия, направленные на стабилизацию ситуации, создание условий для продвижения переговорного процесса с целью исключительно мирного урегулирования конфликта>, - сказал армянский министр.

В тоже время он заметил, что поддерживаются интенсивные связи между правительствами, парламентами, различными ведомствами двух стран, Россия является важнейшим торгово-экономическим партнёром, российские инвестиции превысили 3 млрд. долларов, в Армении действуют более 2000 предприятий с российским капиталом. <Дополнительные возможности для развития экономического сотрудничества открыло присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу. Кроме того, развиваются прочные партнерские связи между регионами России и областями Армении, углубляется сотрудничество в гуманитарной сфере. Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем уровне. За последние 10 лет состоялось около 100 встреч между руководителями наших стран. Цифра впечатляющая. Хотя это естественно для стран-союзников. Осуществляется плодотворная координация между внешнеполитическими ведомствами, конструктивное взаимодействие на международных площадках. Налажено тесное взаимодействие в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества. Между нашими странами имеется солидная договорно-правовая база, подписано более 200 договоров и соглашений. Сегодня наши совместные усилия направлены на то, чтобы, опираясь на этот солидный фундамент, продолжить поиски новых перспективных направлений нашего стратегического взаимодействия, обогатить его новым содержанием. Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно- российские союзнические отношения будут и дальше укрепляться - на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе>, - сказал глава МИД Армении.

Вместе с тем Налбандян добавил, что в истории российского государства и общества День России связан с началом важных преобразований, нацеленных на обеспечение поступательного развития страны, еще большее упрочение ее авторитета на мировой арене. <И вы хорошо знаете, что в Армении всегда рады успехам братской России. Отрадно, и об этом только что было сказано уважаемым послом: в этом году мы отмечаем две юбилейные даты - 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Россией и 20-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Установление дипломатических отношений открыло новую страницу в современной истории многовековой дружбы народов наших стран. И в мирное время, и в годы трудных испытаний, мы всегда были вместе. На протяжении истории наши отцы, наши деды не раз вместе, плечом к плечу сражались на фронтах многих войн. В тяжёлых испытаниях Великой Отечественной выросла блестящая плеяда военачальников: 4 маршала, 60 генералов-армян. Высшей награды героя были удостоены 103 армянина. Имена маршалов Баграмяна, Бабаджаняна, Худякова, адмирала Исакова являются гордостью как в России, так и в Армении. Но не только военные, полководцы, но и многие имена государственных деятелей, представителей науки, искусства являются нашей общей гордостью. Кто не знает художника Айвазовского, композиторов Хачатуряна, Бабаджаняна, астрофизика Амбарцумяна, авиаконструктора Микояна или ученого Оганесяна, именем которого недавно назван элемент таблицы Менделеева, да и многих других. Наши народы связывает много глубинных нитей, на этом прочном фундаменте строятся многогранные межгосударственные отношения Армении и России>, - заключил министр.