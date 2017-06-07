Среда, 7 Июня 2017 22:11

АрмИнфо. В рамках программы <Школа лидерства> компанию Viva Сell-MTS посетила молодежь из Ирана и

Грузии для ознакомления с предпринимательским и инновационным технологическим развитием в Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, участники программы посетили основные оперативные центры Viva Сell-MTS, где им были представлены особенности работы call-центра, технического департамента и центра обслуживания.

<Мы приветствуем проявленный молодежью интерес к основам ответственного бизнес-управления. Особо ценим их готовность в вопросе уверенной работы и реализации собственных идей. Рад, что мы можем быть полезными своим опытом в сфере новейших технологий и связи также для соседних стран>,- отметил гендиректор Viva Сell-MTS Ральф Йирикян.

В ходе визита участникам программы представилась возможность в общении с гендиректором компании получить ответы на интересующие вопросы.

Отметим, что программа <Школа лидерства> реализовывается для углубления долгосрочного сотрудничества и развития региона.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.