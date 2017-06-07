Среда, 7 Июня 2017 16:57

АрмИнфо.. Текущим летом по всей территории Армении пройдет ряд кулинарных фестивалей, на которых будут представлены различные армянские блюда и напитки с целью содействия развитию туризма в стране. Об этом на пресс-конференции заявил начальник отдела туризма мэрии Еревана Геворг Орбелян. Так в парке <Тумо> в Ереване 10 июня пройдет фестиваль традиционной кухни "Ереван со вкусом". "В 13 из 19-и павильонов будут представлены блюда, специфичные для того или иного праздника. Кроме того нам удалось восстановить рецепты армянской кухни эпохи династии Багратуни, которая правила в IX веке,"- добавил глава общественной организации "Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций" Седрак Мамулян.

Кроме павильонов с едой будут представлены сувениры и национальная одежда. "Наша задача показать туристам, что армянский туризм- это не только коньяк и вина. А для этого у нас есть самый важный ресурс - гостеприимство", - сказал Мамулян.