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 Среда, 7 Июня 2017 16:02

Татевик Шагунян

Газета: Сын депутата от правящей партии Армении арестован в Сочи за хранение наркотиков

Газета: Сын депутата от правящей партии Армении арестован в Сочи за хранение наркотиков

АрмИнфо. Сын депутата армянского парламента от правящей Республиканской партии Мурада Мурадяна Нвер Мурадян арестован в Сочи за хранение наркотиков, передает газета <Грапарак> со ссылкой на собственные источники.

Согласно изданию, вот уже месяц отец арестованного депутат Мурад Мурадян находится в Сочи, пытаясь <отмазать> своего сына, однако его попытки пока не увенчались успехом, и Нвер Мурадян продолжает оставаться под арестом. Судебный вердикт, как сообщает газета, пока не вынесен.

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