Среда, 7 Июня 2017 16:02

АрмИнфо. Сын депутата армянского парламента от правящей Республиканской партии Мурада Мурадяна Нвер Мурадян арестован в Сочи за хранение наркотиков, передает газета <Грапарак> со ссылкой на собственные источники.

Согласно изданию, вот уже месяц отец арестованного депутат Мурад Мурадян находится в Сочи, пытаясь <отмазать> своего сына, однако его попытки пока не увенчались успехом, и Нвер Мурадян продолжает оставаться под арестом. Судебный вердикт, как сообщает газета, пока не вынесен.