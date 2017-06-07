Среда, 7 Июня 2017 16:00

АрмИнфо. В конце мая министр здравоохранения Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом "Табак – наш общий враг" завил о разработке закона о запрете курения в общественных местах.Помимо этого скоро также будет принято решение о подорожании табачных изделий на 30%.

В рамках закона предусматривается запрет курения во всех общественных местах. Следовательно, курить нельзя будет не только рядом с некурящими, а вообще нигде. Подобная культура, по словам министра, внедрена во многих странах Европы и ЕАЭС и теперь Минздрав Армении намерен ввести ее и у нас. “Данный закон может встретить противодействие, но мы к этому готовы”, - заявил министр.



Как считает министр, особенно продуктивным шагом в борьбе с курением является "удар по карману" курильщика, а не психологическое воздействие. Ведь каждый курильщик считает, что проблемы связанные с курением, его личное дело. В том числе и проблемы со здоровьем. Именно поэтому, по словам Алтуняна, рассматривается также возможность повышения налогов на табачную продукцию, что приведет к росту цен на сигареты. По словам министра это не только не сократит семейный бюджет, а напротив, будет поощрять людей бросить курить, что соответственно приведет к пополнению семейного бюджета. “Цель антитабачной программы за 5-7 лет сократить число курильщиков в Армении на 30%”, - заявил Алтунян.

Особенно «умилительным» для людей более – менее образованных стало заявление шутника - Алтуняна о том, что курение, перефразируя суть сказанного, есть – пристанице для «лузеров». Лузеры для министра это Пушкин, Лермонтов, Гончаров, Чехов, Толстой, Анна Ахматова, Бродский, Брежнев, Сталин, и... Серж Саргсян – это те, кто у нас «на слуху». А еще, конечно, Черчиль, Аль Капоне, Фидель Кастро, Джон Кеннеди, Альберт Эйнштейн, ну и, конечно, самый, что ни на есть, по логике Алтуняна, «неудачник» Леопольд де Ротшильд.

Эти все заявления министра, в том числе, и спешные, и серьезные, вызвали в обществе бурное обсуждение и негодование «курящей стороны» и напротив – получили положительные отклики со стороны некурящей части населения. Однако данный законопроект вызвал также бурное недовольство владельцев развлекательных заведений – баров, кафе, ресторанов и т.д, так как 90% посетителей данных заведений являются курящими людьми. Для того, чтобы понять, отношение к этому закону и тому как он отразится на их бизнесе - корреспондент АрмИнфо провел опрос с менеджерами кафе и ресторанов, производителями табака, представителями фирм занимающихся экспортом, обычными гражданами страны, юристом и врачом, чтобы понять их точку зрения.

Менеджер кафе “Оджах”: “Я отношусь к этому закону отрицательно, так как многие наши посетители являются курящими людьми и приходят в кафе для того, чтобы выпить чашечку кофе и выкурить сигарету. В том случае, если мы запретим им это, то определенная часть людей просто перестанет ходить в кафе. Это приведет к сокращению рабочих мест в крупных ресторанах, а мелкие кафе, возможно, вообще закроются. Этот закон не актуален, тем более в том плане, что почти во всех подобных заведениях есть специальные залы для курящих и для не курящих. Что касается того, как потом мы будем преобразовывать залы для курящих, мы пока не знаем, пока данный закон не вступил в силу. Однако, я считаю, что нужно бороться с курением, а не с курящими.”

Менеджер кафе “Поплавок” Рубен Захарян: “Конечно, я считаю, что данный закон в некоторой мере снизит посещаемость нашего кафе. Однако так как этот закон будет введен во всех кафе страны, а не будет направлен только на отдельные заведения, то я думаю, что особого урона он нам не нанесет. Но я все же не до конца верю в принятие этого закона, так как в Армении процент курящих людей достаточно высок и не факт, что его будут соблюдать все.”

Информационный отдел компании ՕՕՕ “Сигарон”: “Во-первых, трудно себе представить, каким образом правительство будет определять общественные места, в которых будет запрещено курение, так как за пределами жилых районов, практически любое место можно считать общественным. Кроме того, очень важно, какими будут механизмы, следящие за соблюдением данного закона. Если в законе будут проигнорированы права и интересы курящих, то можно с уверенностью сказать, что от него будет больше вреда, чем пользы. Что касается закона о подорожании табачных изделий на 30% то реальность такова, что любое повышение цен приводит к сокращению потребления и в результате снижения объемов производства, в том числе и в нашей компании. К повышению цен на табачные изделия мы, естественно, относимся негативно, так как мы уверены, что это не решение проблемы. Процент людей, которые прекратят курить будет очень небольшим. Большинство перейдет на более дешевые сигареты. А те, у кого нет и такой возможности, будут использовать необработанный табак или какие-то вещества неизвестного происхождения, что принесет гораздо больший вред для здоровья. Мы считаем, что было бы эффективнее, если бы стрелка по борьбе с курением была бы направлена на новые технологические разработки, направленные на снижение ущерба для здоровья, вызванного курением. В этом направлении компания “Сигарон” уже проделала большую работу и в течении последних 10 лет добились ощутимых результатов.

Тигран Айрапетян, архитектор: “Я курю и отношусь к этому закону отрицательно, так как во многих закрытых заведениях предусмотрены залы для курящих и для не курящих. Если человеческий организм привык к курению и требует в это время никотин, то этот закон в некоторой мере является ущемлением его прав. Кроме того в нем есть недоработки, до конца непонятно является ли, скажем, остановка транспорта общественным местом или нет. И нет ни слова о том, где курить можно, а где нельзя”

Вардан Петросян, инженер: “Дело в том, что сейчас и в транспорте запрещено курение, но многие шофера все равно курят. Что касается кафе и ресторанов, то сейчас все благоустроенно и цивильно, есть залы для курящих и залы для некурящих и люди могут спокойно выбрать место, где им удобно. Так что, я отношусь к этому отрицательно, тем более, что не ясно можно ли курить, например, в гостинице, если я плачу за свой номер определенную сумму. Если же мне запрещено там курить, то это вообще абсурд. Так что, я считаю, что данный закон не правильный и не имеет под собой оснований”

Анна Саакян, педагог: “Я к сожалению отношусь к числу курящих людей, но я поддерживаю данный законопроект. Так как атмосфера клубов, ресторанов, кафе и подобных увеселительных заведений располагает к тому, что люди курят в несколько раз больше, чем обычно. А табак, конечно, вредит нашим легким. Поэтому я думаю, если такой закон вступит в силу и курящим людям придется выходить на улицу для того, чтоб покурить, то это снизит уровень курения в целом. И я как человек, который заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, его поддерживаю. При этом довольно любопытно, что один из центральных клубов недавно объявил акцию, людям предлагается придти в клуб как можно раньше, провести там как можно больше времени и при условии, что они совсем не будут курить получить в подарок разливное пиво. Так что я считаю плюсом то, что теперь наше министерство здравоохранения занимается этим вопросом”

Армине Мартиросян, экономист: “Я не курю и считаю, что данная законодательная инициатива вполне обоснованная. Зачастую заходя в кафе или ресторан, не курящие люди сразу начинают задыхаться от едкого дыма. Я считаю, что те, кто не курит, не обязан страдать и глотать дым, становясь при этом пассивным курильщиком. Люди могут курить на улице и только потом заходить в общественные места, кроме того, они могут элементарно немного потерпеть. Если посмотреть на этот закон с экономической точки зрения, то возможно, что некоторые небольшие ночные клубы или кафе закроются из-за отсутствия клиентуры, что однозначно приведет к сокращению рабочих мест в стране. Однако если учесть, что данный законопроект будет действовать повсюду и люди посещают подобные места не только с целью курения, то я думаю, что маловероятно резкое сокращение подобных заведений и рабочих мест. Помимо всего прочего, согласно закону курить запрещено только в закрытых общественных местах, следовательно, все желающие могут покурить на улице и вернуться в помещение. Так что, я данный законопроект поддерживаю.”

Юрий Шахназарян, программист: “ Хоть я и не курю, но все же, я не поддерживаю этот закон. Во–первых почти во всех кафе есть отдельные залы для курящих и не курящих. Что же касается заведений, где такого разделения нет, то курить или нет, это просто вопрос культуры данного человека. Любой человек должен осознавать, что от его действий могут быть последствия, не благоприятные для других людей. Таким образом, я считаю, что этот закон ничем нам не поможет. Желающие курить все равно будут продолжать курить только не в кафе и ресторанах, а у себя дома и на улице. Если мы хотим сократить уровень курения в стране, то нужно постараться обратиться к сознательности людей. Так как силой в этом вопросе ничего не добьешься”

Изабелла Абгарян, блогер: “Полный запрет курения в общественных местах станет проявлением садизма к курильщикам. Я двумя руками «за» за запрет курения в транспорте, больницах, но в кафе и ресторанах - это явный перебор. Пусть будут зоны для курящих. Особенно тяжело придется женщинам, поскольку наше общество не привыкло к женщине, разгуливающей по улице с сигаретой”

Ашот Оганесян, профессор, врач - кардиолог: “Не уверен, что в нашей стране данный закон приведет к существенным изменениям, это вредная привычка, которая у нас является общепринятой. Хотя я сам давно предлагал ввести что-то вроде акций на подорожание табачных изделий и крепких алкогольных напитков, а получившуюся сумму направить на проблемы здравоохранения. Так как лечение стало платным в нашей стране, где не слишком богатое население, такой шаг был бы оправдан и эти деньги пошли бы на бесплатное лечение определенных болезней, лечение которых очень дорого стоит. Эти деньги следовало бы распределить среди больниц и научных институтов. Однако я считаю, что данный запрет сыграет свою роль, так как, я считаю, если подрастающее поколение не будет все время видеть перед глазами пример безнаказанно курящих везде, где им заблагорассудится людей, то и у них самих не возникнет настойчивое желание обязательно начать курить. Помимо вышесказанного, очень вредно быть пассивным курильщиком, так как в данном случае табачный дым имеет более серьезное воздействие на некурящего человека. Поэтому могу сказать, что это очень полезный и в целом, правильный закон”

Тамара Шакарян: национальный эксперт по программам Совета Европы и Евросоюза, преподаватель Академии государственного управления РА и Академии юстиции РА, кандидат юридических наук, советник юстиции первого класса: “Насколько мне известно о антитабачной программе, которую проводит министр здравоохранения Армении в широких общественных слоях общества ведется бурное обсуждения закона о запрете курения в общественных местах. Если подойти к этому как физическое лицо и личность, то однозначно для некурящего человека очень неприятно и вредно, когда рядом с ним курят. Если рассматривать этот закон с обычной точки зрения, то подобный запрет может рассматриваться как ограничение свободы, но на основании конституции (статья 25 о неприкосновенности физической и психологической свободы) такой запрет возможен для обеспечения здравоохранения населения и других прав человек. Другими словами, реализация свободы личности не должна наносить вред здоровью других людей. Я хотела бы сделать некоторые комментарии по этому вопросу. В 2004 году было принято “Ограничение по распределению, потреблению и использованию табака». Закон Республики Армения гласит согласно 11 статье 1. Курение не допускается 1. в учебных заведениях, детских садах и других подобных заведениях 2. учреждение культуры, кинотеатры, театры, спортивные площадки, залы, музеи, библиотеки, выставочные залы, аудитории и зоны отдыха, предназначенных для развлечений лиц не достигшим 18 лет, 3. медицинские учреждения, больницы, поликлиники, медицинские центры и другие медицинские учреждения, 4. все другие организации и учреждения, за исключением специально отведенных для курения мест, 5. места, где курение запрещено, в соответствии с правилами пожарной безопасности, 6. городской транспорт, включая автобусы, микро - автобусы, поезд (кроме вагонов специального назначения), а также аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов. В ресторанах, кафе, местах общественного питания и других организации могут быть обозначены места и зоны для курения. Как вы можете видеть список довольно широк и включает в себя почти все общественные места, в то время как правовые последствия ничтожны, например, курение в транспорте подразумевает штраф в 3000, драмов, общих транспортных средствах 20.000 драмов. Статьи 173,2, 173,3 также касаются ответственности за нарушение вышеуказанных ограничений. Я думаю, что следует начать с соблюдения данных ограничений и сделать их соблюдения обязательным. Ради сравнение отмечу, что в РФ к вышеперечисленным ограничениям относятся также запрещение курить в лифтах, подъездах здания, государственных и административных зданиях органов государственной и местной власти, и т.д. А штрафы от 500 до 3000 рублей.

Эта политика является законной, поскольку РА ратифицировала также “Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака” цель которой заключается в защите нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий для здоровья людей, а также социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма посредством обеспечения соответствующих рамок для мер борьбы против табака, подлежащих осуществлению сторонами на национальном, региональном и международном уровнях, с тем чтобы постоянно и существенно сокращать распространенность употребления табака и воздействия табачного дыма.

О вреде курения пишут много и в основном правильно, но куда меньше о мифах, связанных с этой вредной привычкой. Читайте

https://newsland.com/user/4296696040/content/kurit-polezno-esli-kurit-pravilno-i-v-meru/3944508