Среда, 7 Июня 2017 14:47

АрмИнфо.МИД Армении обратилось к своим гражданам в Иране.

<Призываем граждан Армении, находящихся в Иране воздержаться от посещения территорий, где иранские правоохранительные органы проводят операции, в частности, в южные регионы Тегерана, и многолюдные места (метро, рынки и др.). В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, незамедлительно обратиться в посольство Армении в ИРИ (e- mail: armiranembassy@mfa.am, тел. (0098) 21 6670 4833, адрес: Ostad Shahriar Str, corner of Razi Str., Jomhourie Eslami, Tehran)>, - говорится в сообщении МИД Армении, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана около 10:30 по местному времени (09:00 мск) и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. Нападавшие блокированы, здание окружено полицейскими. Началась спецоперация по захвату здания.

Директор по связям с общественностью парламента ИРИ сказал, что ситуация в парламенте под контролем. По его словам, в результате стрельбы в парламенте один человек погиб, один из сотрудников охраны парламента получил ранения в лодыжку и двое других ранены в грудь и руки. Он также добавил, что открытое заседание парламента ещё продолжается и проходит заседание комиссии национальной безопасности и внешней политики по этому вопросу.

Согласно последним данным СМИ, число жертв в результате захвата здания парламента достигло 7 человек, еще 4 находятся в заложниках. Более четырех десятков ранены. МВД ИРИ созвало экстренное заседание в связи с инцидентами в столице.

Ранее также сообщалось, о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. Согласно местным СМИ, смертник взорвал взрывчатку, которая была на нем надета. В результате происшествия один человек погиб, не менее пяти пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация <Исламское государство>.