Среда, 7 Июня 2017 14:22

АрмИнфо.Теракты в Тегеране в первую очередь - попытка ответа США, Израиля, Турции и Саудовской Аравии на господство Ирана в курдском вопросе. Потому что действия Ирана ломают все, что они готовили в среде курдов за последние 20 с лишним лет. Подобное мнение АрмИнфо выразил эксперт по Ирану Сергей Шакарянц.



Согласно данным Управления скорой помощи Тегерана, число пострадавших в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране возросло до 33 человек.



“Исламским государством тут и не пахнет. Это всего лишь вывеска, под которой действуют конкретные спецслужбы конкретных стран с целью переноса прокси-войны на территорию Ирана, запугать население, и попытаться внести раскол в общество.

Однако, попытка осквернения Мавзолея Хомейни вызовет не панику, а такую ненависть после которой уже сегодня за жизнь ее инициаторов и даже их семей не существует ни единой гарантии. Эти люди замахнулись на святыню. Ответ будет очень болезненным, адекватным и ассиметричным”, - заявил эксперт.



Вторую причину терактов Шакарянц обуславливает ответом на совместную спецоперацию Ирана и России с участием эмира Катара по разоблачению связей арабских, суннитских монархий со спецслужбами Израиля и США. По его оценкам, этим катарский правитель внес раскол в ряды финансовых попечителей ИГ. Удар же именно по Ирану, на его взгляд, обусловлен невозможностью нанесения подобного удара по России, так как его инициаторы понимают, чем может быть чреват подобный удар.



“В феврале я был в Тегеране и проходил через контроль иранских спецслужб для прохождения в здание парламента. Могу сказать, что это очень сложный и правильный в условиях терроризма досмотр. Поэтому, никто, собственно, в само здание парламента не прорывался и прорваться не мог. Перестрелки идут на обширной территории вокруг парламента, так же как никто не проникал внутрь Мавзолея Хомейни”, - подытожил эксперт.



Согласно СМИ, утром 7 июня четверо вооружённых мужчин ворвались в парламент Ирана, открыли стрельбу и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. Нападавшие блокированы полицейскими.

Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, есть пострадавшие. Здесь смертник активировал взрывчатку, которая была на нем.

Как передает агентство Fars, ответственность за атаки взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".