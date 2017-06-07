Среда, 7 Июня 2017 14:05

АрмИнфо.Иран - не Западная Европа, чтобы спускать Исламскому государству подобные оскорбления, - убежден член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Согласно данным Управления скорой помощи Тегерана, число пострадавших в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране возросло до 33 человек.

"Совершив теракты в мусульманской святыне - мавзолее Хомейни и в парламенте ИРИ боевики ИГ нанесли Ирану смертельное оскорбление. Не сомневаюсь, что в ответ последует удар страшной силы, поскольку Иран

- это восток, и здесь совсем другие счеты", - заявил журналистам сенатор.

По его оценкам, Иран входит в число немногих стран, реально противостоящих ИГ. И даже на этом фоне, потенциал Тегерана в этой борьбе на сегодняшний день задействован далеко не в полной мере. И после тегеранских терактов ситуация должна измениться, а террористы очень скоро пожалеют о содеянном.

Утром 7 июня четверо вооружённых мужчин ворвались в парламент Ирана, открыли стрельбу и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. Нападавшие блокированы, здание окружили полицейские. Началась спецоперация по захвату здания.

Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, есть пострадавшие. Здесь смертник активировал взрывчатку, которая была на нем. Как передает агентство Fars, ответственность за атаки взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".