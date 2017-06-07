Среда, 7 Июня 2017 14:03

АрмИнфо. Официальный представитель МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу вы ступил с заявлением, в связи с принятием Палатой представителей США резолюции по событиям в отношении мирных демонстрантов у здания посольства Турции в Вашингтоне.

"Палата представителей конгресса США вчера вечером приняла необоснованное постановление, за которое ранее проголосовал Комитет по иностранным делам Палаты. Шаги, предпринятые законодателями, которые пытаются политизировать этот вопрос, являются неконструктивными. Это также противоречит духу союзничества и партнерства между Турцией и США", - говорится в заявлении Мюфтюоглу, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

Отметим, что 6 мая Палата представителей США единогласно приняла резолюцию 354, в которой осуждается насилие в отношении мирных демонстрантов у резиденции посла Турции в Вашингтоне 16 мая 2017 года. В резолюции также содержится призыв предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Резолюция была принята 397 голосами. В резолюции 354 говорится, что Конгресс строго осуждает действия турецких охранников в прошлом месяце. Вместе с тем звучит требование к Турции немедленно снять дипломатический иммунитет со всех, кто участвовал в нападении на граждан США и сотрудников правоохранительных органов. Резолюция призывает Госдепартамент США и секретную службу США пересмотреть свои процедуры по обеспечению безопасности и предоставить их турецкой стороне, чтобы официальные лица этой страны, четко представляли то, как должны действовать их группы безопасности на территории США. Вместе с тем, в резолюции содержится призыв привлечь к ответственности всех виновников инцидента.

16 мая текущего года у посольства Турции в Вашингтоне произошла драка

между сторонниками и противниками политики президента Турции Реджепа

Тайипа Эрдогана. По свидетельству очевидцев сторонники Эрдогана

напали на участников мирной демонстрации, протестующих против визита

Эрдогана в США. В числе участников митинга были армяне, курды, езиды и ассирийцы. В драке также принимали участие сотрудники Посольства и службы безопасности президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. В результате инцидента 10 мирных демонстрантов пострадали. Полиции удалось задержать трех лиц, подозреваемых в насилии. Инцидент вызвал негативный резонанс в общественно-политических кругах США. По факту выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который назвал действия турецких правоохранителей недопустимыми и пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Анкара в ответ на действия и заявления Вашингтона вызвала на консультацию своего посла в США Сердара Килика.