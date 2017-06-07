Среда, 7 Июня 2017 14:03

АрмИнфо. Министерство безопасности Ирана выступило с официальным заявлением в связи c серией терактов в Тегеране.

В заявлении ведомства отмечается, что сегодня утром в Тегеране была совершена попытка проведения нескольких терактов. <Одна из групп террористов была обезврежена до попытки совершить какое-то деяние. Министерство безопасности просит жителей незамедлительно сообщать о подозрительных лицах>, - говорится Отметим, что вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана около 10:30 по местному времени (09:00 мск) и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. Нападавшие блокированы, здание окружено полицейскими. Началась спецоперация по захвату здания.

Директор по связям с общественностью парламента ИРИ сказал, что ситуация в парламенте под контролем. По его словам, в результате стрельбы в парламенте один человек погиб, один из сотрудников охраны парламента получил ранения в лодыжку и двое других ранены в грудь и руки. Он также добавил, что открытое заседание парламента ещё продолжается и проходит заседание комиссии национальной безопасности и внешней политики по этому вопросу.

Согласно последним данным СМИ, число жертв в результате захвата здания парламента достигло 7 человек, еще 4 находятся в заложниках. МВД ИРИ проводит экстренное заседание в связи с инцидентами в столице.

Ранее также сообщалось, о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. Согласно местным СМИ, смертник взорвал взрывчатку, которая была на нем надета. В результате происшествия один человек погиб, не менее пяти пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация <Исламское государство>.