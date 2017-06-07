Среда, 7 Июня 2017 13:18

АрмИнфо.В Армении будет создана комиссия по предупреждению коррупции. Соответствующие поправки в законе “Об органе по предотвращению коррупции” и в смежных законах обсуждаются на внеочередном заседании Национального Собрания РА 7 июня в первом чтении.

По словам одного из авторов представленного пакета, вице-спикера парламента Арпине Ованнисян, новая комиссия будет создана на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц. Новая комиссия будет создана в соответствии рядом международных конвенций, ратифицированных Арменией. Планируется создать орган, который будет осуществлять функции по предупреждению коррупции, в том числе по соблюдению требований этики, столкновению интересов, несовместимости и других ограничений, применяемых в отношении должностных лиц и госслужащих, реализации систем декларирования активов, доходов и интересов, повышению публичного информирования. Орган будет также наделен необходимым инструментарием и рычагами. Одним из важнейших элементов этого инструментария будет право на применение санкций. Кроме того, в случае нарушения требований, связанных с декларированием, орган сразу же будет применять санкции.

Расширяется и перечень лиц, которые обязуются представлять декларации - к 500 нынешних должностным лицам теперь прибавятся порядка 2,2 тыс лиц. Причем, процесс подключения данной категории лиц к системе декларирования доходов и имущества будет происходить поэтапно. В перечень будут включены все прокуроры, следователи, руководители уголовно-исправительных учреждений и принудительные исполнители судебных актов, а также лица, занятые в сфере государственных закупок. Расширяется и перечень взаимосвязанных с должностным лицом граждан, к числу которых относятся супруг, несовершеннолетний сын, лица, находящиеся под опекунством, а также любое лицо, связанное с должностным лицом. В задачу комиссии будет входить задачи по проведению образовательных, предупредительных и следственных мероприятий. Планируется, что комиссия заработает после апреля 2018 года. Она будет сформирована на конкурсной основе экзаменационным советом, состоящим из представителей Омбудсмена, Конституционного суда, Общественного совета и НПО, имеющим в комиссии по одному представителю.

Ованнисян подчеркнула, что планируется также внедрить институт оповещения. Будет, в частности, создана единая электронная платформа, которая позволит гражданам в случае коррупционных рисков анонимно оповестить правовые госорганы с предоставлением имеющейся у них информации. Кодексом уголовного судопроизводства РА предусмотрены также гарантии защиты оповещений, это те же гарантии, что предоставляются лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве.

Напомним, что в 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Овика Абрамяна был создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавлял сам премьер. По мнению наблюдателей, Совет, как и ранее созданные аналогичные структуры, не действовал согласно декларированной цели, а больше носил показной характер. В качестве доказательства этого указывалось на неадекватную реакцию Совета на сообщения в прессе о фактах коррупции, а также на тот факт, что в состав комиссии входили лица, которых самих необходимо было проверять на предмет причастности к коррупции, в том числе, и бывшего главу армянского правительства.