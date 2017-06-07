Среда, 7 Июня 2017 12:58

АрмИнфо. Гюмри занял восьмое место в топ- 10 исторических городов СНГ, популярных у туристов.

Согласно аналитическому агентству ТурСтат, самые популярные у туристов древние исторические города государств СНГ находятся в Центральной Азии, Беларуси и Закавказье. <Гюмри входит в первую десятку древних исторических городов СНГ по популярности у туристов. Туркестан (Казахстан), Самарканд (Узбекистан), Бухара (Узбекистан), Тараз (Казахстан), Гянджа (Азербайджан), Витебск (Беларусь), Хива (Узбекистан), Гюмри (Армения), Худжанд (Таджикистан) и Мары (Туркменистан) составляют топ-10 популярных у туристов исторических городов СНГ. Рейтинг основан на результатах анализа предложений туров и данных региональных туристических офисов>, - говорится в сообщении, поступившем в АрмИнфо.

Гюмри, второй по величине город Армении, считается ее культурным центром и в древности был столицей Армении.

С результатами исследования можно ознакомиться тут - (http://turstat.com/cishistorictowns)