Среда, 7 Июня 2017 12:56

АрмИнфо. Министр внутренних дел Исламской республики Иран сообщил о созыве экстренного заседания в связи с нападениями на парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране.

Как сообщает ИРНА, медиаконсультант главы МВД ИРИ Рухолла Джомеи в своём Twitter написал, что министр внутренних дел Исламской республики Иран Абдолреза Рахмани Фазли приказал созвать экстренное заседание в Тегеране.

Отметим, что вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана около 10:30 по местному времени (09:00 мск) и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. Нападавшие блокированы, здание окружено полицейскими. Началась спецоперация по захвату здания. Директор по связям с общественностью парламента ИРИ сказал, что ситуация в парламенте под контролем. По его словам, в результате стрельбы в парламенте один человек погиб, один из сотрудников охраны парламента получил ранения в лодыжку и двое других ранены в грудь и руки. Он также добавил, что открытое заседание парламента ещё продолжается и проходит заседание комиссии национальной безопасности и внешней политики по этому вопросу.

Ранее также сообщалось, о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. Согласно местным СМИ, смертник взорвал взрывчатку, которая была на нем надета. В результате происшествия один человек погиб, не менее пяти пострадали. Иранские СМИ также сообщили о взрыве на станции метро <Имам Хомейни>. О жертвах информации пока нет.

Всего, как сообщают местные издания, в результате нападений на парламент и мавзолей погибли два человека, около 10 ранены. Как передает агентство Fars, ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация <Исламское государство>.