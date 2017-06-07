Среда, 7 Июня 2017 12:32

АрмИнфо. Внутренняя дестабилизация в Иране вполне способна привести своих инициаторов к непредсказуемым последствиям. Подобное мнение АрмИнфо выразил завкафедрой иранистики Ереванского госуниверситета Вардан Восканян.



Полчаса назад в Тегеране произошёл взрыв на станции метро "Имам Хомейни". Информации о пострадавших или погибших в результате взрыва пока нет. Это уже третий инцидент в иранской столице за сегодняшнее утро.



“Пока что вокруг взрывов в Тегеране очень мало информации. В этом свете, попытки делать глубинный анализ ситуации, в частности, пытаться связать эту трагедию с событиями вокруг Катара пока что рано. В любом случае, я более чем убежден в способности руководства Ирана не только контролировать ситуацию в стране, но и дать соответствующий ответ на проявление террора в отношении мирных граждан”, - отметил он.



По оценкам ираниста, стиль террористических атак на Иран традиционен и присущ авторам атак последнего времени, однако, применять против иранцев террор, применяемый в Европе, на его взгляд, бесперспективно. На его взгляд, являясь региональной сверхдержавой, Иран, несомненно, обладает информацией о заказчиках и целях данной атаки. И ответные действия, по его прогнозам себя долго ждать не заставят.



“И, наконец, главное обстоятельство. Дестабилизация в Иране способна привести к непредсказуемым последствиям собственных инициаторов, выйдя за рамки страны и охватив регион неуправляемым хаосом. Могу сказать, что управлять подобным хаотическим процессом его инициаторы окажутся не в состоянии. Однако, я все же склоняюсь к мысли, что Тегеран с ситуацией справится, как он справлялся с другими подобными ситуациями”, - подчеркнул эксперт.



Вместе с тем Восканян подчеркнул, что разделяет тревогу армянских СМИ и экспертного сообщества относительно ситуации в Иране, поскольку южный сосед является одной из важных компонент стабильности и национальной безопасности Армении. Поэтому тревога, по его оценкам, вполне обоснована. Однако, преждевременна, поскольку ситуация в Иране, по его оценкам, находится под полным контролем властей. –0



Ранее четверо вооружённых мужчин ворвались в парламент страны, открыли стрельбу и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. Нападавшие блокированы, здание окружили полицейские. Началась спецоперация по захвату здания.



Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, есть пострадавшие. Здесь смертник взорвал взрывчатку, которая была на нем надета.

Всего в результате обоих нападений, по последним данным, ранения получили 13 человек.

Как передает агентство Fars, ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".