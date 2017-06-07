Среда, 7 Июня 2017 12:08

АрмИнфо. В Тегеране произошёл взрыв на станции метро «Имам Хомейни». Об этом сообщают иранские СМИ.

Информации о пострадавших или погибших в результате взрыва пока нет.



Заметим, что это уже третий инцидент в иранской столице за сегодняшнее утро. Ранее несколько вооружённых мужчин ворвались в парламент страны, открыли стрельбу и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. Автомобиль злоумышленников, по информации агентства, пока находится во дворе парламентского комплекса.

По данным местных СМИ, в результате стрельбы пострадало, по меньшей мере, три человека, один охранник погиб. Также отмечается, что один из вооруженных людей вышел из здания парламента и открыл стрельбу по прохожим, в результате чего также есть пострадавшие. Сообщается, что нападавших четверо. Они сейчас блокированы, здание окружили полицейские. Началась спецоперация по захвату здания. Личности и цели нападавших пока не установлены.

Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, есть пострадавшие. Здесь, уточняют местные СМИ, смертник взорвал взрывчатку, которая была на нем надета. В результате происшествия один человек погиб, не менее пяти пострадали.

Всего, как сообщают местные издания, в результате нападений на парламент и мавзолей погибли два человека, около 10 ранены.

Как передает агентство Fars, ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».