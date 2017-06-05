Понедельник, 5 Июня 2017 20:17

АрмИнфо.Министерство культуры Армении вместе с генеральным партнером кинофестиваля <Золотой абрикос> компанией Viva Cell-MTS объявили о старте значимого культурного события в мире киноиндустрии Армении - Четырнадцатого ежегодного фестиваля <Золотой абрикос>, который в этом году пройдет с 9 по16 июля.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании Viva Cell-MTS, на открытии будет показан первый историко-революционный армянский фильм режиссера Амо Бекназаряна <Хаспуш> о жизни бедных селян Персии - хаспушев (1927г. выпуска) в связи с 90-летием картины. По словам директора кинофестваля Сусанны Арутюнян, этот немой фильм будет показан под сопровождение музыки бэнда Ваагна Арутюняна, написанной специально к фильму. Для закрытия был выбран документальный фильм о геноциде армян Джо Берлингера <Намерение уничтожить> .

Согласно источнику, на участие в фестивале подали заявки порядка 1100 человек из 96 стран, а в конкурсные и внеконкурсные программы включены свыше 100 фильмов.

Отметим, что Фестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Армении и компании VivaCell-MTS. Главная тема Фестиваля - пересечение культур и цивилизаций. Эта тема крепко связана с идеей об изменениях, через которые прошло человечество за всю историю своего становления. Фестиваль принимает фильмы о различных этнических группах и национальностях, о глубоком человеческом опыте, о ежедневной жизни обычных и необычных людей, их радостях и печалях, попытках найти смысл в этом изменчивом мире, когда границы нормального стираются на глазах.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.