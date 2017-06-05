Понедельник, 5 Июня 2017 18:46

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 6 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 18, 33 на ул.Свачянa, улицы Андраника, Тычины, Миракяна и 16-ая улица Шаумяна;

11:00-13:00 жилые дома 54, 54А на просп.Тигранa Меца, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А на ул.М Аветисяна, 21, 21А, 23 на ул.Дро и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 собственные дома с 5-47 на ул.Таировa, с 87-346 в

Норагюхе и прилегающие общественные абоненты, а также Северный проспект с прилегающими общественными абонентами:

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Норамарг;

10:00-14:00 частично села Покр Веди, Егегнаван, Севакаван, Тигранашен и Айгаван:

10:00-16:00 в городе Масисе квартал 'Кентрон" и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:00 частично село Масис;

14:00-16:00 частично село Ерасх;

14:30-16:00 в городе Веди частично улицы Алека Манукяна, Касяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи, Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниелa Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-12:00 село Вардаовит;

10:00-16:00 села Сараван, Сараландж, Угедзор;

в Котайкском марзе:

11:00-13:00 в селе Нурнус 1-ая и цeнтральная улицы с тупиками;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-13:00 в городе Гавар жилые дома 3, 17, 18, 19 на ул.Микаелянa и прилегающие частные дома;

14:00-17:00 в городе Гавар жилые дома 19А и 21Б на ул.Азатутяна;

11:00-14:00 община Цовагюх с прилегающими общественными абонентами ОО организации "Вагаршак и Арсен", "Самвел и Адриан", "Аркадий и

Арман", "МММ & Р", а также Частные предприниматели "Ваграм Варданян", "Джейран Саргсян", "Эгуш Галстян", Хлебный завод, станция сотового оператора "Вивасел МТС" и дома отдыха "Мотель", "Севан-2";

13:00-15:00 села Кут, Азат, Банаван и станции сотовых операторов "Вивасел МТС", "АрменТел" и прилегающие общественные абоненты:

в Лорийском марзе:

14:00-16:00 села Одзун, Данушаван и Ардви;

в Тавушском марзе:

11:00-12:00 сел Овк;

в Ширакском марзе:

11:00-16:00 в городе Гюмри кварталы "Шерам-1", "Шерам-2" и станция сотового оператора "Вивасел МТС".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.