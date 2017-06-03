Суббота, 3 Июня 2017 12:42

АрмИнфо. Госпитализированные пассажиры, перевернувшегося накануне вечером автобуса <Богдан>, выписаны из больницы. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Минздрава Анаит Айтаян.

<По имеющимся у нас данным, 8 из 9 пострадавших пассажиров выписаны из больницы. В больнице <Майр Аствацацин> остается лишь один ребенок, но у него также легкие травмы, скорее всего он также будет в ближайшее время выписан>, - сказал представитель Минздрава.

Как сообщили АрмИнфо в больнице, в учреждении продолжает оставаться 12-летний ребенок, его состояние удовлетворительное и он либо сегодня, либо завтра будет выписан из больницы.

Напомним, что 2 июня около 18:00 часов маршрутный автобус №23 управляемый Вачиком Х. (1954 г.р.) столкнулся с бетонным ограждением на проспекте Азатуцюн близ моста Ламбада и перевернулся на бок. В результате инцидента 9 пассажиров автобуса были госпитализированы в разные больницы Столицы, средин них 3 детей. По предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо и потерял управление транспортным средством.