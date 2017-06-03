Суббота, 3 Июня 2017 12:26

АрмИнфо. Специальная следственная служба завершила расследование части уголовного дела о вооруженном захвате и удержании здания Полка ППС Полиции Армении в отношении 18 членов группы <Сасна црер>.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Специальной следственной службы, в следствие объективного и всестороннего расследования дела выяснилось, что члены вооруженной группы Тигран Саркисян, Ованес Варданян, Арам Акопян, Вардан Гераветян, Сергей Кюрегян, Геворк Ирицян, Тигран Манукян, Торос Торосян, Артур Мелконян, Артур Согомонян, Гарник Овакимян, Араик Акопян, Мартирос Акопян, Арам Манукян, Татул Тамразян, Ованес Арутюнян и другие, с целью заставить освободить арестованного по обвинению в организации тяжкого преступления Жирайра Сефиляна и ряд других лиц, 17 июля 2016 года совершили нападение на здание Полка ППС Полиции Армении. < Вышеуказанные лица на грузовом автомобиле <Краз> протаранили ворота ППС, проломили часть стены и выбили ворота, при применении огнестрельного оружия, имевшегося у них на незаконных основаниях захватили здание ППС и транспортные средства. Члены группы захватили в заложники служащих ППС и медицинских работников. Затем члены группы за освобождение заложников стали требовать отставки высокопоставленных должностных лиц, освобождения Жирайра Сефиляна и других лиц. К членам организованной группы попытался примкнуть Вардгес Геворкян и готовился Манвел Атоян. Члены группы взломали банкомат <Акба Кредит Агриколь банк> и похитили более 14 млн драмов. 300 тысяч обнаружены у Артура Согомоняна, в обуви. Члены группы сожгли находившиеся на балансе Полиции 4 гражданских и 1 военный автомобиль>, - говорится в сообщении ведомства.

При этом в сообщении отмечается, что Тиграну Саркисяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), п.1 ч.3 статьи 218 (захват заложников) и п. 1 и 2 ч.4 статьи 238 (похищение оружия и боеприпасов); Ованесу Варданяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218 и п. 1 м 2 ч.3 статьи 177 (воровство); Араму Акопяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218 и п.1 ч.3 статьи 219 (захват зданий);

Вардану Гераветяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218 и п. 1 м 2 ч.3 статьи 177; Сергею Кюрегяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218; Геворку Ирицяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218; Тиграну Манукяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218, п. 1 и 2 ч.4 статьи 238, п.1 и 2 ч.3 статьи 177; Торосу Торосяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218; Артуру Мелконяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 219, п.1 ч.3 статьи 218, п. 1 и 2 ч.4 статьи 238; Артуру Согомоняну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218, п. 1 и 2 ч.4 статьи 238, п.1 и 2 ч.3 статьи 177; Гарнику Овакимяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218, п. 1 и 2 ч.4 статьи 238, п.1 ч.3 статьи 185 (умышленное уничтожение имущества) и п.1 и 2 ч.3 статьи 177; Араику Акопяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218 и п.1 и 2 ч.3 статьи 177; Мартиросу Акопяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218; Араму Манукяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218, п.1 ч.3 статьи 219, п. 1 и 2 ч.4 статьи 238 и п.1 ч.3 статьи 185; Татулу Тамразяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218, п.1 ч.3 статьи 219, п. 1 и 2 ч.4 статьи 238; Ованесу Арутюняну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 235, п.1 ч.3 статьи 218, п.1 ч.3 статьи 219, п. 1 и 2 ч.4 статьи 238 и п.1 ч.3 статьи 185; Манвелу Атояну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 статьи 35-219, п.1 ч.3 статьи 35-218 и ч.3 статьи 35-235; Вардгесу Геворкяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 статьи 34-218, п.1 ч.3 статьи 34-219, ч.1 статьи 268, ч.3 статьи 34-235, ч.1 статьи 235 (два эпизода), ч.4 статьи 235, п.2 ч.3 статьи 238 и ч.1 статьи 365.

В апреле ССС сообщило о завершении расследования в отношении 15 членов группы <Сасна црер>.

Напомним, что 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.