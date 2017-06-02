Пятница, 2 Июня 2017 16:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 05 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37 на у. Шерама; собственные дома 38- 85 на ул.Бернакирнери, 2-ая улица Нар-Доса

(кв.13-15), собственные дома 1-31 на 25- ой улице, 1-35 на 27-ой улице,18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30- ой улице, 34-84 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37- ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше, жилые дома 12/3 на ул. Атоян; 2, 8, 10, 10/4 на переулке Атоян, собственные дома 4-36 на ул. Мурацана, 3-33 на ул. Некрасова, жилой дом 13 и собственные дома 25-43 на ул. С.Давида, собственные дома 9-33 на ул. Суворова, жилой дом 26 и собственные дома 13, 25 на пр.Аршакуняц, собственные дома на 1-ом переулке; 1, 3, 4-40, 24, 49А, 33-43 на 2-ом переулке на пр.Арщакуняц;

11:00-13:00 жилые дома 48 на пр. Тиграна Меца и 6 на ул. Глинки;

11:00-17:00 собственные дома 51-354, 87-346 и прилегающие общественные абоненты Норагюха, жилой дом 64 на ул.Арами и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 5-47 на

ул.Таирова и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

10:00-14:00 в городе Армавир частично улица Шаумян;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 частично села Айгаван и Таперакан; в городе Веди частично улица Касян;

10:30-16:00 частично село Димитров;

14:30-16:00 частично село Арарат; в городе Веди частично улица Араратян;

в Котайкском марз

11:00-17:00 село Элар, в городе Абовне улицы Еритасардакан, Пионеракан, Котайки, здание суда, прилегающие общественные абоненты

и производственные территории;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-15:00 прилегающие к бывшему совхозу собственные дома села Кармир;

15:00-17:00 военная часть Сотка;

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.