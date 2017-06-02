Пятница, 2 Июня 2017 16:38

АрмИнфо.Граждане Армении могут беспрепятственно управлять транспортными средствами на территории Российской Федерации как по национальным водительским правам РА, так и международным (вместе с национальным). Об этом на запрос корреспондента АрмИнфо сообщили в Дорожной полиции Армении.

<Водительские права Армении как национальные, так и международные действительны на территориях всех государств, подписавших Венскую конвенцию от 1968 года <О дорожном движении>, в том числе и государства-члена Евразийского экономического союза - России. Исходя

из вышесказанного, граждане Армении могут беспрепятственно использовать водительские права на территории России. Что касается непосредственно вождения транспортного средства на территории какого­либо государства в бизнес и (или) осуществления трудовой деятельности (например, работать таксистом, или доставщиком, или водителем автобуса), то в подобных случаях применение водительских прав регулирует законодательство данного государства>, - сообщили в Дорожной полиции Армении.

Отметим, что 1 июня 2017 года вступила в силу поправка в ФЗ РФ <О безопасности дорожного движения>, запрещающая иностранцам работать без российских прав. Согласно поправке в закон, теперь приезжий, которого застигнут с национальным в/у за рулем автобуса, грузовика или такси, теперь грозит штраф в 5000-15 000, а его работодателю - в 100 000 рублей. Вступление в силу этой поправки многократно откладывалось по просьбам <общественности и бизнеса>, поскольку в России сейчас работают водителями множество выходцев из стран бывшего СССР, причем на основании <прав>, выданных на родине. И чтобы продолжать трудиться в таком же качестве, им нужно сдать стандартный набор экзаменов в ГИБДД - теорию и практику на <площадке> и в городе. Предполагалось, что за пару лет, пока вступление в силу поправки в Закон <О БДД> затягивалось, все водители вышеуказанной категории, которых в России насчитывается, по разным данным, от 60 000 до 100 000 человек, плавно пройдут через процедуру переэкзаменовки, и проблем не возникнет ни у них, ни у работодателей, ни у пассажиров. Однако, на деле все оказалось сложнее. Граждане Армении, осуществляющие трудовую деятельность на территории России уже столкнулись с серьезными трудностями в связи со вступлением данной поправки в силу и не могут продолжить деятельность на территории России.