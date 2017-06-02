Пятница, 2 Июня 2017 13:00

АрмИнфо.В Ереване состоялась торжественная церемония принесения клятвы волонтеров Корпуса Мира США.

Посол США в Армении Ричард Миллз в беседе с журналистами сказал, что это особенный день для него, США, и, наверное, для Армении. <Сегодня, здесь клятвы принесут волонтеры, которые начнут свою двухлетнюю работу в Армении. Кроме того, Корпус мира в этом году отмечает 25-летие деятельности в Армении. 1000-ый волонтер прибыл на армянскую землю для осуществления миссии. Люди разных возрастов приезжают в Армению, изучают культуру, язык, историю, менталитет народа, потом возвращаются в США и делятся полученными знаниями и впечатлениями, тем самым, способствуя укреплению армяно-американских отношений>, - сказал дипломат.

Сегодня в Ереване 42 волонтера Корпуса Мира США принесли клятвы. Они вскоре направятся в разные области Армении, где предстоящие 2 года будут преподавать английский язык в местных школах, университетах. Волонтеры уже прошли 11 недельный интенсивный курс, в ходе которого научились говорить на армянском языке, изучили культуру армянского народа и подготовились к началу миссии.

На мероприятии было более 300 гостей. В числе гостей был министр науки и образования Левон Мкртчян.

Отметим, что Корпус Мира начал свою деятельность в Армении по приглашению правительства с 1992 года. За последние 25 лет деятельности в Армении побывали уже 1000 волонтеров Корпуса Мира.

Корпус Мира США был основан президентом Джоном Ф. Кеннеди в 1961 году и преследовал три цели: при необходимости содействовать людям других стран; содействовать правильному восприятию американцев в других странах; помогать в правильном восприятии американцами других культур.