Четверг, 1 Июня 2017 19:39

АрмИнфо. Армения и Азербайджан готовы пойти на конфронтацию из-за Нагорного Карабаха, считают эксперты Международной кризисной группы.

Так согласно отчету, опубликованному на сайте организации, после обострения ситуации в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года

Азербайджан и Армения находятся в наиболее близкой к войне ситуации с момента подписания договора о режиме прекращения огня в 1994 году. Аналитики организации отмечают, что ставшая причиной апрельских боестолкновений политическая обстановка и вопросы безопасности более усложнилась, и стороны заявляют о начале новой волны эскалации. <С середины января 2017 года участились случаи смертей от тяжелого артиллерийского и противотанкового оружия. В мае ситуация на линии соприкосновения была достаточно напряженной, были сообщения о применении самонаводящихся ракет близ густонаселенных населенных пунктов вдоль линии соприкосновения войск. Процесс урегулирования застопорился, обе стороны готовы поддаться соблазну применения силы исходя из тактических соображений. Эта напряженность может перерасти в широкомасштабную войну, что приведет к значительным жертвам среди гражданского населения и, возможно, вынудит основные региональные державы вмешаться в ситуацию. Россия, Франция и США должны отложить в сторону существующие разногласия, оказать давление на стороны дабы разрядить обстановку и снизить риски вспышки нового насилия>, - говорится в отчете МКГ.

В тоже время, аналитики отмечают, что венская и петербургская встреча президентов Армении и Азербайджана, организованная после апрельской эскалации и унесшая жизни как минимум 200 человек, не дала ожидаемого результата. МКГ отмечает, что лидеры отказались возобновить переговоры, отдав предпочтение визитам на передовую и озвучиванию милитаристских заявлений. Вместе с тем отмечается, что прошедший год выявил хрупкость усилий по урегулированию конфликта, которые сегодня оказался в тупике. <Лидеры Армении и Азербайджана не доверяют друг другу, не хотят учитывать интересы друг друга. Между ними, а также официальными лицами правительства и военным руководством отсутствует эффективный канал взаимодействия. В результате сложилась такая ситуация, года в любой момент всё может выйти из-под контроля. Этому способствует и сформировавшееся в двух обществах мнение, что карабахский конфликт должен быть урегулирован любым путем, даже путем войны, что новая война неизбежна>, - говорится в отчете.

Также подчеркивается, что урегулирование любого конфликта предполагает взаимные уступки, на что стороны не готовы, напротив Баку стал более настойчиво требовать признания международной общественностью оккупации армянами его территорий, а также применения санкций Западом, пытается ограничить деятельность международных субъектов в Нагорном Карабахе, препятствует визитам в Арцах и ведению там экономической деятельности, вместе с тем, пытаясь оказать серьезное давление на Армению. В свою очередь Армения заявила, что ответ будет адекватным. <В ухудшающейся обстановке безопасности Армения не проявила интереса к дискуссиям для разрядки ситуации и начала реализацию концепции <Нация-Армия>, которая вероятнее всего еще больше милитаризирует общество. В свою очередь де-факто Нагорный Карабах даже заявил о своей готовности, в случае нападения, углубиться в густонаселенную территорию Азербайджана вдоль линии соприкосновения, чтобы получить новый пояс безопасности и укрепить свою позицию на предстоящих переговорах. По мере роста напряженности международное посредничество застопоривается. Россия остается самым влиятельным иностранным игроком, однако ее участие в этом вопросе неоднозначно. В Минской группе ОБСЕ Россия имеет лидирующую роль, но вместе с тем, она больше других стран продает оружие Азербайджану и Армении, а последние убеждены, что Москва больше заинтересована в расширении своих интересов в регионе, чем в урегулировании конфликта>, - говорится в отчете. Согласно выводу Кризисной группы, главная задача посредников на фоне продолжающегося противостояния должна заключаться в следующем: обеспечить постоянную связь между лидерами Армении и Азербайджана, заставить Ереван и Баку смягчить позиции и отбросить риторику: <Они должны заставить обе страны придти к договоренности в связи с принятием неотложных мер для восстановления доверия и безопасности. Сюда также входит увеличение числа лиц, осуществляющих мониторинг ОБСЕ, приведение в действие механизмов расследования с руководством ОБСЕ и создание на территориях постоянного контакта между высшими офицерами с обеих сторон. Параллельно с этим стороны должны вести постоянные переговоры в связи с нерешенными вопросами, в том числе вопросами возвращения Азербайджану прилегающих к Нагорному Карабаху районов, статусом Нагорного Карабаха, обеспечением международной безопасности и возвращением вынужденных переселенцев>.

Международная кризисная группа (МКГ) со штаб-квартирой в Брюсселе - это независимая, некоммерческая, многонациональная организация, объединяющая около 80 сотрудников на пяти континентах. Организация занимается анализом ситуации на местах и активной правозащитной деятельностью, направленной на предотвращение и сдерживание смертоносных конфликтов. На основании информации и оценок, проведенных на местах, МКГ издает аналитические доклады, в которых приводятся практические рекомендации, адресованные ключевым международным фигурантам, принимающим политические решения.