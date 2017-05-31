Среда, 31 Мая 2017 21:01

АрмИнфо.Сегодня днем на Северном проспекте армянской столицы был задержан и затем препровожден в отделение Полиции известный общественный активист, адвокат, директор юридической фирмы «Багин» Аргишти Кивирян.

А. Кивирян сообщил СМИ, что к нему на улице подошли представители Полиции с требованием об обыске, на что юрист отметил, что обыск является незаконным. После этого, полицейские связались с вышестоящим лицом, по приказу которого А.Кивиряна задержали, обусловив свое поведение подозрением о наличии у юриста холодного оружия. «Я сказал им, что являюсь директором адвокатской фирмы и хорошо знаю законы. Но по их неуклюжему поведению было ясно, что они знают кто я, и находятся при исполнении приказа. Единственное, о чем я попросил, это по возможности не подходить ко мне близко, прикрыл руками карманы и прошел за ними в участок», - сказал юрист.

Уже в участке Кивиряну и подоспевшим к нему адвокатам сообщили, что в правом кармане аналитика был замечен некий предмет, похожий на холодное оружие. После подобного заявления, в присутствиии свидетелей, юрист опустошил содержимое своих карманов, чтобы доказать обратное. «Оружием» оказалась связка ключей. «Выражение их лиц свидетельствовало о сожалении, что они не успели подложить мне в карман что-то, похожее на нож. Очевидно, что это был заказ», - добавил он.

По убеждению Кивиряна, сегодняшний инцидент следует рассматривать с глобальной точки зрения. По его мнению, в Армении осталось не так много активных деятелей, которые ведут себя независимо от действующего режима, в частности, не являются контрагентами этого режима, и поэтому таких пытаются изолировать. Он выразил предположение, что мотивом сегодняшнего инцидента мог стать судебный иск против начальника Полиции РА Владимира Гаспраяна и его заместителя Унана Погосяна, а также его активная вовлеченность в общественную жизнь, в частности, посредством социальных сетей. Кивирян сослался на свои публикации в соцсетях, датируемые месяцами ранее, где он заявил, что не исключает того, что станет жертвой такого обращения: к нему подойдут, обнаружат запрещенный предмет, либо выступят с обвинениями об изнасиловании и т.п. Он назвал себя мишенью для властей и не исключил повторения подобного в будущем.

Отметим, что в связи с этим случаем Полиция Армении сегодня распространила чрезвычайно алогичную и, по большому счету, смешную информацию, согласно которой любой находящийся на улице гражданин, в том числе и иностранец, может быть обыскан, а в случае неповиновения, доставлен в отделение Полиции.

Абсурдность заявления Полиции в том, что причиной привода гражданина в участок послужили подозрения. Ни факты, ни оперативные данные в разработке на конкретное, подозреваемое в преступлении, лицо, а именно случайные подозрения, вдруг зародившиеся в головах уличных стражей порядка! Если за действиями Полиции не было «политического умысла» или иной мотивации против общественного активиста, то, по всей видимости, руководству этой структуры пора приступить к хорошей чистке своего штата сотрудников от непрофессионалов и вообще случайных людей, а не оправдывать их незаконное поведение «притянутыми за уши» ссылками на статьи УК. Иначе, ничто не может стать гарантией того, что реформирующаяся за европейские деньги правоохранительная система Армении не впадет в искушение ввести в стране, при необходимости, самую обыкновенную практику «режима Пиночета».