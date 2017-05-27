Суббота, 27 Мая 2017 14:46

АрмИнфо.В период с 21-ого по 27-ое мая на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск серьезных изменений ситуации не наблюдалось, сообщает Армия обороны Арцаха.

В указанный период азербайджанские ВС нарушили режим перемирия порядка 550 раз, применив также минометы калибром в 60 и 82 мм, а также различные виды гранатометов. В результате нарушения противником режима перемирия 26 мая был убит военнослужащий АО НКР Армен Арутюнян.

Передовые подразделения АО Арцаха для подавления активности противника прибегли к превентивным мерам, продолжая уверенно осуществлять контроль по всему периметру линии соприкосновения.