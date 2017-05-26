Пятница, 26 Мая 2017 19:34

АрмИнфо.26 мая в Американском университете Армении состоялась мероприятие, на котором 4 финалистов премии "Аврора": Фартун Адан, Джамиля Афгани, доктор Том Катена и Доктор Денис Муквеге рассказали о своей деятельности и ответили на вопросы, касающиеся их работы.

Мероприятие открыл ректор Американского университета Армении Армен Тер-Кюрегян, отметив, что помочь нуждающимся в помощи может только образованный человек, отметил, что именно поэтому AUA - самое подходящее место для проведения подобных мероприятий.

На мероприятии выступили основатель премии "Аврора" Рубен Варданян и первый лауреат премии Маргерит Баранкитс. Последняя отметила способность премии учить людей сопереживать. По ее словам, беженцы, которым она помогает очень рады помощи людей из Армении. На ее взгляд, эти люди чувствуют небезразличность этих людей их сложностям и горю, что делает их счастливыми и дает возможность продолжать жить дальше.

Первым о своей деятельности рассказал американский хирург и миссионер католической церкви, единственный врач госпиталя "Mother of Mercy" Том Катена. Он работает в Нубийских горах Судана, где уже 30 лет идет гражданская война. "В этот госпиталь привозят людей со всей округи. Очень важным фактором, является открытие в данной клинике родильного отделения. Многие женщины рожают дома, так как не все имеют возможность приехать в госпиталь, но данная больница в значительной мере сократила процент женской смертности, это единственная больница в округе, которая проводит кесарево сечение. Ужасно каждый день видеть травмированных от войны людей, я надеюсь, что с помощью этого приза мы сможем улучшить условия нашей больницы", - отметил Катена.

Фартун Адан и ее дочь Ильвад Эльман - основатели Центра мира и прав человека "Эльман" в Сомали. Их деятельность касается защиты прав

человека и прав женщин, укрепления мира, развития и реабилитации, принимающих участие в боевых действиях детей связана с постоянной опасностью. Адан должна была приехать вместе с дочерью Ильвад Эльман, но ее дочь была вынуждена остаться в Сомали, так как вела переговоры, касающиеся детей. Она отметила, что их организация поднимает вопрос насилия в отношении женщин в стране, организаторы центра "Эльман" путешествовали по стране и видели много примеров насилия над женщинами. Очень скоро женщины со всей страны стали обращаться в этот центр. "Очень надеюсь, что данная проблема скоро решится", - завила Адан.

Еще одна номинанта премии - председатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования "Нур" Джамиля Афгани - жертва детского полиомиелита, которая теперь искореняет женскую неграмотность и помогает девочкам и женщинам получить образование, а также ведет просветительскую работу среди мусульманских лидеров. Афгани получила образование, так как имела инвалидность и ее родители разрешили ей учиться в школе. "После своего обучения, я поняла, какую роль в жизни человека может сыграть образование и как важно, чтобы все имели возможность его получить", - заметила Афгани. Она стала работать со священнослужителями, объясняя важность женского обучения, и очень скоро ей удалось убедить многих из них в необходимости женщинам образования также, как и мужчинам.

Следующим о своей деятельности рассказал Доктор Денис Муквеге." Изначально я был акушером, но после того, как увидел, как страдают матери этих детей, я переучился в хирурга-гинеколога и стал оказывать помощь и им тоже",- рассказал Муквеге. Он хирург- гинеколог и основатель больницы Панзи в Конго, оказывающей физическую, психологическую и юридическую помощь более 50 000 жертв сексуального насилия, а также стремящейся найти виновных и привлечь их к ответственности.

5-й финалист премии - Мухаммад Дарвиш - врач полевого госпиталя в сирийской Мадае не смог приехать из-за отсутствия необходимых документов. Он был студентом и учился на стоматолога, но затем вернулся в родной город и стал оказывать населению полноценную медицинскую помощь. Многие из его пациентов - дети пострадавшие от продолжающегося в регионе вооруженного конфликта. Все это помогло привлечь внимание общественности к осажденному городу.

После представления своей деятельности, финалисты премии "Аврора" ответили на вопросы, которые присутствующие посылали через интернет и самые интересные из которых зачитывались. -0