Пятница, 26 Мая 2017 18:49

АрмИнфо.По результатам голосования болельщиков хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян стал лучшим футболистом матча финала Лиги Европы английского "МЮ" с амстердамским "Аяксом".

Согласно официальной странице UEFA в Twitter по результатам голосования болельщиков Генрих Мхитарян набрал 42% голосов, Поль Погба 34%, Андер Эррера 11%.

Голландский <Аякс> и английский <Манчестер Юнайтед> встретились 24 мая на <Френдс Арене> в Стокгольме, чтобы оспорить титул сильнейшей команды Лиги Европы. В финале подопечные Жозе Моуринью переиграли <Аякс> со счётом 2:0 благодаря голам Погба и Мхитаряна.

Мхитарян также стал лучшим бомбардиром манкунианцев в Лиге Европы, а также первым армянским игроком, забившим в финале престижного турнира.

Помимо первого в своей истории кубка UEFA <Манчестер Юнайтед> получил право сыграть в будущем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов.